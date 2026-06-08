La settimana di Un Posto al Sole dal 15 al 19 giugno 2026 si preannuncia densa di colpi di scena, con segreti familiari pronti a venire allo scoperto e tensioni che si accumulano su più fronti. La soap di Rai 3, in onda ogni sera alle 20:50, non lascia certo spazio alla noia.

Al centro di tutto c’è la vicenda che coinvolge Alberto, Anna e Gianluca: il ragazzo si sta avvicinando pericolosamente alla verità, e già da lunedì 15 Rossella avverte Alberto dell’incontro tra Gianluca e la madre di Anna. Il timore che il giovane possa scoprire che suo padre è l’uomo misterioso nella vita della ragazza diventa sempre più concreto, e la preoccupazione di Alberto cresce di giorno in giorno. Il suo nervosismo non nasce solo dalla paura di essere smascherato, ma anche dal rischio di trascinare Rossella in una storia in cui è già rimasta coinvolta proprio avendolo informato dei movimenti di Gianluca.

Martedì il clima si fa ancora più pesante: Vittoria è decisa a trovare la figlia e non sembra disposta ad arrendersi, inseguendo ogni pista disponibile. Nel frattempo, la notizia che la madre di Anna è entrata in contatto con Alberto non fa che amplificare i tormenti della ragazza, che si ritrova stretta tra le sue scelte passate e le conseguenze che ora le tornano addosso. Roberto, consapevole di essere alla radice delle recenti tensioni con Marina, prova a voltare pagina già da mercoledì, ma la situazione attorno a lui si complica ulteriormente: Angelo, messo alle strette da Grillo che vuole incastrare Eduardo, tenterà di procurarsi il doppione delle chiavi dell’appartamento di Roberto e Marina, e giovedì inizierà a pianificare il colpo a Palazzo Palladini grazie a un’informazione preziosa.

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Tra gelosie, saluti e baci inattesi

Non c’è solo la tensione dei segreti: questa settimana porta con sé anche emozioni più sfumate, come i saluti al termine del corso di spagnolo tra Ornella e Vanni. Martedì è l’ultimo giorno, e per entrambi arriva il momento di chiudere un capitolo che ha lasciato il segno. Ornella, però, non riesce a fare tabula rasa dei propri sentimenti così facilmente, e dovrà fare i conti con quel che prova.

A portare un po’ di calore familiare ci pensa il ritorno di Viola, la cui visita a sorpresa a Ornella e Raffaele distende l’atmosfera almeno per qualche giorno, alleggerendo le tensioni delle ultime settimane con un momento affettivo dal significato profondo.

Sul fronte lavorativo, Michele continua a fare i conti con la presenza sempre più invadente di Ferri in radio, un’ingerenza che mette a prova la sua pazienza. Anche Marina non è da meno: reagisce con gelosia a ogni riferimento a Greta, e tra lei e Roberto le tensioni non mancano nemmeno questa settimana.

Al Vulcano, giovedì crescono i contrasti tra Lorenza e Samuel, e Nunzio comincia a dubitare dell’onestà della nuova cameriera, mentre Diego si schiera apertamente in sua difesa. Venerdì, però, Diego dovrà fare i conti con un bacio dato a Lorenza che lo turba non poco, mentre lei reagisce in tutt’altro modo, lasciando aperta la questione su come si evolverà questa dinamica.

Spazio anche a qualche momento più leggero con Bice, in piena crisi di autostima: giovedì a pagarne le conseguenze sarà Filippo, mentre venerdì toccherà a Guido e Mariella gestire i suoi continui tentativi di ottenere conferme sulla propria avvenenza da chiunque capiti a tiro. Sul fronte dei più giovani, Jimmy stenta a riprendersi dall’umiliazione subita in piscina da Matteo, e la situazione si complica ulteriormente quando Manuela vorrebbe raggiungere Maurizio insieme a Niko e al figlio, ma Serena tenta di dissuaderla, suscitando i sospetti della sorella: perché vorrebbe tenerla lontana dal padre?

Dove e quando seguire gli episodi

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3, con episodi inediti della stagione 30 in prima visione assoluta. Chi volesse recuperare una puntata può farlo gratuitamente su RaiPlay, la piattaforma della Rai disponibile da PC, smartphone, tablet e smart TV, dove gli episodi sono caricati subito dopo la messa in onda televisiva.