Gli appassionati di animazione Marvel possono tirare un sospiro di sollievo: dopo il successo della prima stagione trasmessa nella primavera del 2024, il revival dell’iconica serie animata degli anni ’90 si prepara a tornare. Disney+ ha appena svelato quando potremo rivedere in azione i mutanti più amati della Casa delle Idee. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

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X-Men ’97 stagione 2: data di uscita e primo trailer ufficiale

La seconda stagione di X-Men ’97 debutterà su Disney+ il 1° luglio 2026. L’annuncio è arrivato accompagnato dal primo trailer ufficiale e da un poster che richiamano immediatamente lo stile grafico che ha reso celebre la serie originale trasmessa tra il 1992 e il 1997.

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La nuova stagione riprenderà esattamente da dove si era conclusa la prima, proseguendo le avventure del team di mutanti guidati dal Professor Xavier. Come sicuramente ricorderete, la prima stagione aveva debuttato il 20 marzo 2024 ottenendo un’accoglienza critica decisamente positiva, sia da parte dei fan nostalgici della serie classica sia dal pubblico più giovane che ha scoperto per la prima volta questi personaggi nella loro incarnazione animata.

Il revival targato Disney+ si era posto l’ambizioso obiettivo di riportare in vita l’atmosfera e lo stile narrativo della serie degli anni Novanta, mantenendo fedeltà all’animazione originale ma aggiornando alcuni aspetti tecnici per renderla più fruibile al pubblico contemporaneo. A giudicare dai riscontri della prima stagione, l’operazione è riuscita pienamente.

Per quanto riguarda la trama, la seconda stagione continuerà a esplorare le sfide che i mutanti devono affrontare in un mondo che li teme e li respinge, introducendo nuovi nemici e sviluppando ulteriormente le storyline lasciate in sospeso. Il team creativo ha già anticipato che non mancheranno i riferimenti ai fumetti classici Marvel, con storyline che attingono direttamente dalla ricca mitologia cartacea degli X-Men.