Giugno si avvicina e, come da tradizione, l’estate porta con sé il rituale che ogni appassionato di calcio conosce bene: le trattative, i rumors, le firme dell’ultimo minuto. Dal 1° giugno torna su Sky e in streaming su NOW l’appuntamento con Calciomercato – L’Originale, il programma che da anni accompagna le serate estive con il racconto in diretta delle mosse delle squadre. Anche quest’anno il format sarà in versione itinerante, con nove tappe che attraverseranno l’Italia da costa a costa.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Calciomercato – L’Originale 2026: tutte le tappe del tour estivo

Dopo il successo delle edizioni precedenti, che nel 2025 hanno toccato località come Olbia, San Pantaleo, Gorizia e Siracusa, il programma condotto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna si rimette in viaggio per quasi 50 giorni. L’obiettivo è lo stesso di sempre: combinare il racconto delle trattative di mercato con la scoperta delle località turistiche italiane, portando lo studio televisivo direttamente nelle piazze e lungo le coste del Paese.

Vuoi restare aggiornato su tutte le trattative di mercato in diretta? Puoi Vuoi restare aggiornato su tutte le trattative di mercato in diretta? Puoi attivare NOW oppure abbonarti a Sky per seguire ogni notizia.

Le nove tappe del 2026 inizieranno dalla Sardegna, con Olbia e Golfo Aranci come prime destinazioni. Si proseguirà poi verso la Toscana con Follonica, per poi spostarsi in Liguria ad Alassio. Le Marche ospiteranno il programma con le tappe di Ancona e Fano, seguite da Pordenone per il Friuli Venezia Giulia e Riva del Garda in Trentino. Gran finale, nell’ultima settimana di agosto, sull’isola di Capri, chiudendo il tour con una cornice da cartolina.

Come negli anni scorsi, l’obiettivo del format è quello di accompagnare la Grande Estate della Casa dello Sport con un racconto che mescola notizie sportive, ospiti e momenti di intrattenimento leggero. Il tutto condito da aggiornamenti in tempo reale sulle trattative, con le ormai celebri bombe di Di Marzio che hanno reso il programma un appuntamento imperdibile per chi vuole restare aggiornato su ogni movimento delle squadre.

La nuova colonna sonora firmata Alessandro Bonan

Anche per il 2026, Calciomercato – L’Originale avrà la sua canzone ufficiale. Stavolta si intitola Avrei bisogno di sorridere, ancora una volta firmata da Alessandro Bonan, che da anni si occupa personalmente della colonna sonora del programma. Il brano di quest’anno punta sulla leggerezza: ritmo incalzante, cassa dritta e battito di mani, con un invito esplicito al disimpegno e a mettere da parte, almeno per la durata di una serata estiva, le difficoltà quotidiane. Un motivetto che, tradizione vuole, diventerà presto una presenza fissa nelle serate di giugno, luglio e agosto.

Torna anche il podcast mattutino con Gianluca Di Marzio

Insieme al programma serale, riprende dal 1° giugno anche Buongiorno Calciomercato, il podcast quotidiano curato da Gianluca Di Marzio. Disponibile ogni mattina su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati, il formato offre una sintesi delle ultime notizie di mercato emerse durante la notte e anticipa le trattative in corso nella giornata. Un appuntamento ormai consolidato per chi vuole iniziare la giornata già aggiornato su tutto ciò che si muove dietro le quinte dei club.

Durante tutta l’estate, gli aggiornamenti continueranno anche su Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social ufficiali della redazione sportiva di Sky, garantendo una copertura a 360 gradi del mercato calcistico italiano ed europeo. Per chi vuole seguire altri eventi sportivi in TV e streaming, sono disponibili informazioni complete su canali, orari e piattaforme dedicate.