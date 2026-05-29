L’estate musicale italiana entra nel vivo e con lei arriva in televisione uno degli eventi più attesi della stagione. Sabato 30 maggio, Canale 5 manda in onda la registrazione del grande concerto che ha riportato Gigi D’Alessio sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, a nove anni di distanza dall’ultima volta. Sul palco con lui una schiera di ospiti d’eccezione, per una serata che promette di unire generazioni diverse di pubblico. Vediamo cosa aspettarci.

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Gigi Stadio Maradona Una notte a Napoli: scaletta e ospiti della serata

Lo show, intitolato Gigi Stadio Maradona Una notte a Napoli, ripercorre le tappe della carriera di D’Alessio attraverso i suoi brani più celebri, affiancati da duetti e momenti di racconto. Sul palco si alternano Elodie, Geolier, Alessandra Amoroso, Clementino, LDA ed Elena D’Amario, in una serata pensata per attraversare generi e stili diversi, dal pop al rap napoletano contemporaneo, passando per la danza.

Il ritorno allo stadio napoletano rappresenta per D’Alessio un traguardo personale e professionale: l’ultima volta che aveva calcato quel palco risale al 2016, e da allora la sua carriera ha continuato a consolidarsi, anche grazie alla collaborazione con artisti della nuova generazione come il figlio LDA e il rapper Geolier, ormai tra i nomi più caldi della scena urban italiana. Lo show si inserisce in un filone già collaudato da Canale 5, quello dei grandi concerti-evento mandati in onda in prima serata, capaci di unire l’energia del live all’intimità della visione casalinga.

La regia è affidata a Roberto Cenci, veterano della televisione musicale italiana, mentre la produzione porta la firma di FriendsTv in collaborazione con GGD Edizioni, etichetta dello stesso D’Alessio. L’atmosfera promessa è quella di una grande festa popolare, con l’energia tipica dei concerti napoletani e la componente emotiva che da sempre caratterizza le performance dell’artista partenopeo.

Quando e dove vedere Gigi Stadio Maradona Una notte a Napoli

L’appuntamento è per sabato 30 maggio in prima serata su Canale 5. Lo show sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, per chi vorrà recuperarlo on demand o rivederlo nei giorni successivi. Per maggiori informazioni sulla programmazione di Canale 5, potete consultare la guida completa.

Per chi ama la musica italiana e i grandi show televisivi, questa è un’occasione per rivivere l’atmosfera di uno stadio gremito comodamente da casa, con la qualità di una produzione televisiva curata e la garanzia di una scaletta che attraversa decenni di musica italiana. Chi desiderasse scoprire come rivedere l’evento successivamente può consultare la sezione dedicata alle repliche dei programmi TV.