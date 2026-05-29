L’estate è ormai alle porte e con lei arriva anche la voglia di viaggiare, scoprire nuove città e immergersi in culture diverse. Per chi non può ancora partire o per chi cerca ispirazione per il prossimo viaggio, Disney+ porta in streaming una nuova docuserie che promette di andare oltre le classiche guide turistiche. Si chiama Best of the World con Antoni Porowski e sarà disponibile dall’8 giugno sulla piattaforma.

Ti piacerebbe scoprire il lato più autentico delle metropoli mondiali insieme ad Antoni Porowski? Puoi Ti piacerebbe scoprire il lato più autentico delle metropoli mondiali insieme ad Antoni Porowski? Puoi abbonarti a Disney+ e guardare la serie in streaming

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Best of the World con Antoni Porowski: 4 città, 4 episodi, tante scoperte autentiche

La serie, composta da quattro episodi, vede come protagonista Antoni Porowski, volto noto al pubblico internazionale per il suo ruolo in Queer Eye e vincitore di un Emmy. In questo nuovo progetto firmato National Geographic, Porowski abbandona i ruoli più tradizionali per vestire i panni dell’esploratore urbano, alla ricerca di esperienze genuine e fuori dai percorsi battuti.

Le città scelte per questa prima stagione sono quattro metropoli che rappresentano altrettanti crocevia culturali e gastronomici: Città del Messico, Parigi, Londra e New York. In ogni episodio, Antoni si immerge nella vita locale, incontra persone che raccontano le loro storie e scopre luoghi che raramente compaiono nelle guide turistiche convenzionali. L’obiettivo dichiarato è quello di mostrare il volto autentico di queste città, lontano dagli stereotipi e dalle destinazioni più scontate.

Il format riprende il filone Best of the World di National Geographic, già noto per le sue guide cartacee che selezionano destinazioni e esperienze sulla base di criteri di autenticità, sostenibilità e coinvolgimento culturale. Portare questo concept sullo schermo, con un volto già amato dal pubblico, rappresenta un’operazione che punta a unire l’intrattenimento alla scoperta genuina.

Per quanto riguarda il tono della serie, possiamo aspettarci un mix tra racconto personale, incontri umani e immersione culturale. Porowski, che oltre alla televisione ha anche esperienza nel mondo della gastronomia e dell’ospitalità, porta con sé una sensibilità particolare verso il cibo come punto di incontro tra tradizione e innovazione, aspetto che dovrebbe emergere in diversi momenti della serie.