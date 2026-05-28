Tre mesi dopo l’uscita al cinema, il 30º film d’animazione Disney Pixar arriva in streaming. Jumpers – Un Salto tra gli Animali, che ha debuttato nelle sale italiane il 5 marzo scorso, approda su Disney+ dal 3 giugno, giusto in tempo per l’inizio delle vacanze estive. Un’occasione per chi se l’è perso al cinema o per chi vuole rivederlo comodamente sul divano. Vediamo di cosa parla.
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Jumpers – Un Salto tra gli Animali: la trama del film Pixar
Il film, diretto da Daniel Chong, racconta la storia di Mabel, una ragazza appassionata di animali che ha sempre sognato di poter comunicare davvero con loro. Grazie a una tecnologia innovativa, Mabel riesce a trasferire la propria coscienza in un castoro robotico, ottenendo così l’accesso diretto al mondo animale.
Quello che scopre, però, va oltre le sue aspettative: esiste un intero universo parallelo governato da regole proprie, un ecosistema sociale complesso che gli esseri umani non hanno mai nemmeno immaginato. L’avventura di Mabel diventa un viaggio di scoperta, dove natura e tecnologia si intrecciano in modi inaspettati.
Per certi versi, il film riprende temi già esplorati da Pixar in passato – pensiamo alla comunicazione tra specie di Ratatouille o all’avventura ecologica di Up – ma li declina attraverso una lente nuova, quella dell’ibridazione tecnologica. Il risultato è un mix tra commedia familiare e riflessione sul nostro rapporto con la natura, condito dal classico stile visivo Pixar che ormai conosciamo bene.
Disponibilità su Disney+
Jumpers – Un Salto tra gli Animali sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 3 giugno 2026. Per vederlo servirà un abbonamento attivo alla piattaforma, nei piani Standard o Premium. Il film sarà disponibile anche in versione doppiata italiana oltre che in lingua originale con sottotitoli.
Per chi volesse dare un’occhiata prima di decidere, il trailer ufficiale è disponibile sul canale YouTube di Disney Italia e sul sito ufficiale disney.it.