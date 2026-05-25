La diplomazia internazionale si fa sempre più calda e i riflettori tornano ad accendersi su alcune delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni. Domani sera, martedì 26 maggio, torna in prima serata su Retequattro È sempre Cartabianca, il talk d’attualità e politica condotto da Bianca Berlinguer, con un’agenda ricca di temi caldi e ospiti di peso.

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Giuseppe Conte e i possibili scenari Iran-Usa al centro della puntata

Tra i protagonisti della serata ci sarà Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che si confronterà con Bianca Berlinguer sui temi più urgenti dell’attualità politica nazionale e internazionale. Tra questi, un posto di rilievo lo avrà l’accordo tra Iran e Stati Uniti, che secondo le ultime indiscrezioni sembra essere sempre più vicino. Una questione che tocca equilibri geopolitici delicati e che potrebbe avere ripercussioni significative anche per l’Europa.

La puntata dedicherà inoltre spazio alle polemiche legate agli abusi e alle violenze subiti dagli attivisti della Flotilla, attualmente detenuti in Israele. Un tema sensibile, che riporta al centro del dibattito pubblico le tensioni in Medio Oriente e il rispetto dei diritti umani.

Caso Garlasco: torna sotto i riflettori con nuove perizie

Non mancherà un approfondimento sul caso di Garlasco, una delle vicende giudiziarie più seguite e dibattute della cronaca italiana. In studio ci sarà l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, che interverrà non solo per parlare del caso in sé, con i legali di Andrea Sempio pronti a consegnare perizie per controbattere alle accuse dei pm, ma anche della querela presentata nei suoi confronti da Stefania Cappa, con l’ipotesi di istigazione alla diffamazione e alla calunnia.

Tra gli altri ospiti della serata anche Enzo Iacchetti, che porterà il suo punto di vista sui temi trattati.

Dove e quando seguire È sempre Cartabianca

L’appuntamento è per domani sera, martedì 26 maggio, in prima serata su Retequattro. Come sempre, Bianca Berlinguer coordinerà il confronto tra ospiti e pubblico, con l’obiettivo di fare chiarezza su vicende complesse e di stringente attualità. Per chi non riuscisse a seguire la diretta, è possibile rivedere la replica di È sempre Cartabianca sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove il video della puntata viene caricato poche ore dopo la messa in onda.

Il programma, che ha ereditato il testimone di Cartabianca, storico talk andato in onda su Rai 3 dal 2016 al 2023, continua a rappresentare uno degli appuntamenti serali più seguiti per chi vuole restare aggiornato su politica, cronaca e questioni internazionali.