Con l’arrivo dell’estate si chiude anche la stagione televisiva dei principali programmi del weekend, e Verissimo sceglie di salutare il pubblico nel modo più appropriato possibile: con uno speciale interamente dedicato ad Amici, il talent show appena concluso che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. L’appuntamento è per sabato 23 maggio alle 16.30 su Canale 5, quando Silvia Toffanin accompagnerà i finalisti del programma di Maria De Filippi in un racconto fatto di sogni, emozioni ed esibizioni. Ma prima di scoprire cosa ci aspetta in questo finale di stagione, vale la pena dare un’occhiata ai numeri che hanno accompagnato il talk show in questi mesi.

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Il primato del weekend è granitico: ecco i numeri di Verissimo

Vent’anni di conduzione da parte di Silvia Toffanin (subentrata a Cristina Parodi nel 2006) hanno consolidato Verissimo come uno degli appuntamenti più solidi del palinsesto Mediaset, e questa stagione lo conferma senza alcun dubbio. Il programma mantiene la leadership di fascia nel weekend con una media del 21% di share al sabato e del 20% alla domenica, entrambi in crescita rispetto alla stagione precedente. Ma è sul pubblico giovane che i risultati diventano particolarmente interessanti: sul target 15-34 anni, Verissimo registra un balzo di 5,4 punti percentuali al sabato (arrivando al 25,3% di share) e di 2,3 punti alla domenica (23,2%). Un dato tutt’altro che scontato per un talk show generalista, che dimostra come la formula del programma riesca ad attrarre anche le generazioni più giovani, tradizionalmente meno fedeli alla televisione lineare.

Il pubblico femminile, storicamente il cuore dell’audience di Verissimo, conferma il suo apprezzamento con una media del 24,7% di share al sabato e del 22,7% la domenica. Se uniamo questi numeri alla capacità del programma di raccontare storie autentiche, spesso attingendo anche dalla cronaca con un approccio rispettoso e mai sensazionalistico, possiamo dire che il format ha trovato negli anni un equilibrio vincente tra racconto personale ed eventi di attualità.

Il successo continua anche sul digitale: 4,2 miliardi di visualizzazioni social

Come tutti i programmi televisivi moderni, anche Verissimo vive una seconda vita sulle piattaforme digitali, e qui i numeri sono altrettanto impressionanti. Su Mediaset Infinity il programma ha totalizzato 100 milioni di video visti in streaming durante la stagione, mentre sui social network si conferma sul podio dei programmi più seguiti con oltre 4,2 miliardi di visualizzazioni totali tra Facebook, Instagram e TikTok. La fanbase social è in crescita su tutte le piattaforme, segno che le interviste di Silvia Toffanin vengono ritagliate, commentate e condivise ben oltre la messa in onda televisiva.

Questi risultati digitali sono particolarmente significativi perché dimostrano come un programma nato nell’era pre-social (Verissimo ha debuttato nel 1996) sia riuscito ad adattarsi perfettamente alle logiche della fruizione contemporanea, dove un’intervista può diventare virale in poche ore e raggiungere pubblici che non avrebbero mai acceso il televisore di sabato pomeriggio.

Verissimo – Speciale Amici: il gran finale di sabato 23 maggio

Ed eccoci all’appuntamento conclusivo. Sabato 23 maggio Silvia Toffanin dedicherà l’intera puntata di Verissimo al talent show di Maria De Filippi, che si è appena concluso decretando Lorenzo come vincitore assoluto di questa edizione. Lo speciale metterà al centro il percorso dei finalisti, con le loro esibizioni, i sogni coltivati durante i mesi di permanenza nella scuola e naturalmente le emozioni di Lorenzo, che avrà modo di raccontare cosa significa portare a casa un titolo così ambito.

Non mancheranno i professori che hanno accompagnato la crescita dei ragazzi, e come da tradizione del programma possiamo aspettarci anche qualche sorpresa. Per chi segue Amici, è l’occasione perfetta per rivivere i momenti salienti del percorso dei protagonisti in un formato più intimo e riflessivo rispetto alla competizione vera e propria. Per chi invece segue abitualmente Verissimo, è un modo per chiudere la stagione con uno dei contenuti che più si prestano al racconto umano che caratterizza il talk di Canale 5.

Domenica 24 maggio andrà invece in onda Verissimo – Le storie, una selezione delle interviste più intense realizzate da Silvia Toffanin durante questa edizione, per chi volesse rivedere alcuni dei momenti più toccanti della stagione prima della pausa estiva.