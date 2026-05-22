Il cold case che da anni tiene banco nelle cronache italiane torna al centro dell’attenzione con sviluppi potenzialmente decisivi. Dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia, emergono nuovi elementi che potrebbero finalmente fare luce sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell’agosto del 2007. Venerdì sera Rete 4 dedica ampio spazio al caso. Vediamo cosa sappiamo.

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Quarto Grado dedica la puntata del 22 maggio al caso Garlasco

Venerdì 22 maggio, alle 21.30 su Retequattro, Quarto Grado torna a occuparsi del caso di Garlasco con una puntata speciale condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro della serata, tutti gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta relativa all’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa nella sua abitazione quasi vent’anni fa in circostanze mai del tutto chiarite.

Dopo la chiusura formale delle indagini da parte della Procura di Pavia, l’attenzione degli inquirenti si concentra ora sulla compatibilità tra le impronte del colpevole rinvenute sulla scena del crimine e quelle di Andrea Sempio, nuovo indagato nel procedimento. La puntata approfondirà questo aspetto cruciale, che potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa in uno dei cold case più discussi della cronaca italiana recente.

Audio inediti e approfondimenti in studio

Come sicuramente saprete se seguite il programma, Quarto Grado non si limita a riproporre le informazioni già note, ma lavora per portare al pubblico elementi esclusivi. In questa puntata troverà spazio l’analisi degli audio inediti delle intercettazioni relative al nuovo indagato, materiale che potrebbe aggiungere tasselli importanti al mosaico investigativo.

Il parterre degli ospiti in studio è composto da volti noti agli appassionati del programma: Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, Carmen Pugliese, giornalista investigativa, Carmelo Abbate, reporter e autore televisivo, Grazia Longo, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, firma del Corriere della Sera, Gianluca Zanella, Paolo Reale, lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi e l’avvocato Marco Oliva. Un panel che garantisce analisi approfondite sia sul piano investigativo sia su quello legale e psicologico.

L’appuntamento con Quarto Grado

L’appuntamento è per venerdì 22 maggio alle 21.30 su Retequattro. La puntata promette di fare il punto su un’inchiesta che ha segnato la cronaca nera italiana e che, a distanza di anni, potrebbe finalmente avviarsi verso una conclusione. Per chi segue da tempo il caso Garlasco, si tratta di un appuntamento da non perdere. Chi non riuscisse a seguire la diretta, può sempre recuperare la replica di Quarto Grado su Mediaset Infinity o su La5.