La puntata di ieri di Uomini e Donne è stata segnata dal ritorno di Mario Lenti in trasmissione. Il cavaliere, tornato single, ha stravolto gli equilibri di alcune dame, soprattutto quelli di Gemma Galgani. La dama è apparsa profondamente turbata dalla presenza dell’uomo, sta di fatto che in studio ha dato luogo ad una scenata dopo che Mario ha dichiarato di voler ballare con Cinzia Paolini. Lo sfogo vero e proprio, però, la dama lo ha avuto dietro le quinte con lo staff del programma.

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Gemma Galgani si sfoga con lo staff di UeD dopo il ritorno di Mario Lenti in studio

Durante un fuori onda di Uomini e Donne, Gemma Galgani si è sfogata con lo staff della trasmissione in merito ad alcune situazioni che si sono verificate in studio. La donna ha detto di essere rimasta turbata dal rientro di Mario Lenti. In tutto questo tempo, purtroppo, non è ancora riuscita a gettarsi la frequentazione con lui alle spalle, quindi il ritrovarselo in studio le ha fatto riaffiorare dei ricordi che fanno ancora molto male. Gemma si è lasciata andare ad un pianto di sfogo, durante il quale ha detto di aver sentito un “colpo al cuore” quando ha visto camminare Lenti lungo la passerella.

Inoltre, Gemma non ha negato di essere rimasta male del fatto che il cavaliere abbia deciso di ballare con Cinzia e non con lei. Non per una questione di gelosia, ma semplicemente perché la donna rappresenta tutto quello che lei non è, dunque, questo le ha dato come l’impressione di aver sbagliato tutto nella vita. A Mario, purtroppo, è legato un periodo della vita della Galgani piuttosto doloroso, in quanto credeva realmente di poter costruire qualcosa di importante con lui. Nel momento in cui si è resa conto di trovarsi, per l’ennesima volta, a vivere un rapporto unilaterale, il mondo le è crollato addosso. Proprio per questo, rivederlo, specie a chiusura di questa edizione di Uomini e Donne, non è stato un bene per la protagonista.

Le parole di Gemma contro Gianpaolo

Nel corso dello sfogo con lo staff di Uomini e Donne, inoltre, Gemma ha parlato anche di Gianpaolo. Su di lui è riuscita ad essere molto più razionale e diplomatica. Nello specifico, lo ha accusato di essere stato poco chiaro nei suoi riguardi, contrariamente a quanto da lui sempre dichiarato. Inoltre, la donna non ha neppure apprezzato il modo in cui il cavaliere si è presentato, cercando a tutti i costi di dare un’immagine di lui esemplare, quando in realtà non le sembra affatto così. A rendere negativo il giudizio di Gemma nei riguardi di Gianpaolo, inoltre, è anche il fatto che l’uomo abbia provato a farla sentire in colpa attribuendole la responsabilità dei suoi insuccessi in ambito sentimentale all’interno del programma. Alla sua età, Gemma ritiene di non doversi sentire in colpa proprio per nulla. Ad ogni modo, ormai questo è un capitolo decisamente chiuso, a differenza di Mario Lenti. Non resta che attendere questa estate per vedere se ci saranno delle evoluzioni.