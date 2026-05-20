Mancano pochissime ore al debutto di The 50, il nuovo reality game di Prime Video che promette di rimescolare le carte nel panorama dell’intrattenimento italiano. Il format, adattamento del celebre Les cinquante francese, arriva sulla piattaforma già forte di cinque versioni internazionali precedenti e porta con sé una novità assoluta per il nostro Paese: per la prima volta, in un programma distribuito in streaming, sarà uno spettatore da casa ad aggiudicarsi il montepremi finale.

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Il meccanismo di gioco prende ispirazione da atmosfere che ricordano da vicino Squid Game, mescolando competizione fisica, strategia psicologica e dinamiche quasi da thriller. I 50 concorrenti, suddivisi in tre squadre, vivranno all’interno di un castello medievale e si sfideranno in prove all’interno di una grande Arena, il tutto sotto lo sguardo di una figura misteriosa e mascherata: Il Leone. Attorno a lui si muove un entourage di personaggi travestiti da Cani, Volpi e Conigli, che contribuisce a creare un’atmosfera surreale e carica di tensione. La scelta di eliminare un conduttore tradizionale non è casuale: la maschera conferisce al Leone un’aura di imparzialità e potere assoluto, spostando l’attenzione interamente sulle dinamiche tra i partecipanti.

Dopo ogni prova, i vincitori avranno il potere di mandare a rischio eliminazione i perdenti, innescando inevitabilmente tradimenti, alleanze e colpi di scena. Un meccanismo collaudato nelle versioni francese, tedesca e statunitense del format, sviluppato da Banijay Italia per Amazon MGM Studios.

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Come funziona il voto e cosa si vince

La vera innovazione di The 50 riguarda il coinvolgimento diretto di chi guarda da casa. Attraverso un QR code che apparirà durante gli episodi, potrete scegliere il vostro concorrente preferito e “puntare” su di lui come possibile vincitore finale, trasformandovi a tutti gli effetti in parte attiva del gioco.

Le votazioni resteranno aperte fino al giorno precedente all’uscita degli ultimi tre episodi, dopodiché verrà decretato il concorrente vincitore. A quel punto, però, il montepremi non andrà al cast: sarà estratto, alla presenza di un notaio, uno spettatore tra quelli che avranno votato il concorrente risultato vincente. Il premio, composto da buoni acquisto, può arrivare fino a 50 mila euro.

C’è però un dettaglio interessante: il valore del montepremi non è fisso, ma cresce in base ai risultati delle prove collettive. Più concorrenti superano le sfide, maggiore sarà la cifra accumulata, creando un meccanismo che potremmo definire di “solidarietà competitiva”: i partecipanti hanno tutto l’interesse a fare bene collettivamente, anche mentre si eliminano a vicenda.

Il debutto è fissato per giovedì 22 maggio, giorno in cui saranno disponibili i primi quattro episodi. Successivamente la piattaforma rilascerà altri tre episodi a settimana, fino al gran finale del 5 giugno, con una strategia di rilascio pensata per mantenere alta l’attenzione settimana dopo settimana.

Sul fronte del cast, Prime Video parla del “più grande cast mai riunito” per un reality italiano in streaming, e i nomi coinvolti danno effettivamente l’idea della portata del progetto: da Helena Prestes a Edoardo Tavassi, da Antonella Elia a Alex Caniggia, passando per Shaila Gatta, Valerio Scanu, Federico Fashion Style, Drusilla Gucci, Francesca Cipriani, Francesco Chiofalo e decine di altri volti noti tra reality, social e televisione. Nelle settimane precedenti all’annuncio ufficiale, peraltro, molti di loro avevano già alimentato la curiosità sui social sostituendo le proprie immagini profilo con volti di leoni e volpi, in un’operazione di teasing che non è passata inosservata.

Per Prime Video si tratta di una scommessa importante, che arriva dopo il successo di titoli come LOL: Chi ride è fuori, Celebrity Hunted e The Traitors Italia. Con The 50, la piattaforma punta su un format capace di unire le meccaniche del game show classico con la spettacolarità di un reality ad alto tasso di tensione, tenendo il pubblico da casa non più semplice spettatore, ma protagonista attivo dell’esperienza.