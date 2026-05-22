Questa sera il venerdì di La7 si arricchisce di un ospite d’eccezione: Bernie Sanders torna in Italia, almeno in collegamento, per parlare di politica, Trump e delle nuove reti internazionali del potere. Appuntamento stasera con Propaganda Live.

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Bernie Sanders e il reportage sul Ponte sullo Stretto

Il senatore democratico statunitense Bernie Sanders sarà il grande ospite della puntata di questa sera, in collegamento da Washington. Non si tratta del suo primo appuntamento italiano della settimana: domenica era già stato ospite da Fabio Fazio sul Nove, ma questa volta Diego Bianchi gli offre un altro spazio per affrontare temi che stanno agitando il dibattito globale. Sanders ha messo in guardia sul delinearsi di una rete internazionale i cui snodi coincidono sempre più spesso con governi e partiti vicini a Trump, un argomento che si presta perfettamente allo stile di analisi e approfondimento di Propaganda Live.

Sul fronte del reportage, Diego Bianchi si è messo in viaggio verso Reggio Calabria, città che si prepara alle prossime elezioni comunali, per toccare con mano il clima politico e raccogliere le voci e le aspettative di chi vive in prima linea quella campagna elettorale. Il viaggio non si è fermato lì: Bianchi ha raggiunto anche l’area destinata al futuro Ponte sullo Stretto di Messina, incontrando alcune delle persone che rischiano concretamente l’esproprio delle loro case e dei loro terreni, una delle questioni più delicate e ancora irrisolte legate al controverso progetto infrastrutturale.

Fantastic Negrito sul palco di Propaganda

La serata ospita anche un momento musicale di grande spessore con l’esibizione del cantautore americano Fantastic Negrito, artista che con l’Italia ha costruito un legame solido nel tempo. Tre Grammy Award all’attivo e una carriera che lo ha visto aprire concerti per artisti come Sturgill Simpson, Chris Cornell e Bruce Springsteen, oltre a collaborazioni con Sting ed E-40: il profilo di Fantastic Negrito è tutt’altro che ordinario.

Il suo rapporto con il pubblico italiano è dimostrato anche dai numeri: il tutto esaurito nelle due serate al Blue Note di Milano e quella all’Auditorium Centro Santa Chiara di Trento ne è la prova. Non è un caso che abbia registrato il suo nuovo album live proprio durante un concerto a Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, con il disco in distribuzione dal prossimo 17 luglio 2026. Chi vuole vederlo dal vivo quest’estate avrà diverse occasioni: sarà il 3 luglio a Cagliari (Arena in Fiera), il 4 luglio a Pistoia per il Pistoia Blues e il 29 luglio a Roma per il Roma Summer Fest.

I monologhi della serata sono affidati a Eduardo Mattiozzi, mentre in studio tornano i volti storici del programma: Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata per analisi e commenti, con la satira grafica di Makkox e la consueta Social Top Ten a chiudere la puntata con i contenuti più discussi e curiosi della settimana. La scorsa settimana il programma ha raggiunto 815.000 spettatori con il 6,1% di share, confermandosi un punto di riferimento per chi cerca un’alternativa al racconto dell’attualità. La puntata è visibile anche in diretta streaming su La7.it e disponibile successivamente per la visione on demand.