Dopo anni passati a sopravvivere nell’Upside Down di Stranger Things, Charlie Heaton è pronto a vestire i panni di un Shelby. Netflix e BBC hanno ufficialmente svelato il suo ruolo nella serie sequel di Peaky Blinders, confermando uno dei casting più attesi degli ultimi mesi.

Heaton interpreterà Charles Shelby, il figlio maggiore di Tommy Shelby, il personaggio iconico portato in scena da Cillian Murphy nella serie originale e nel film Peaky Blinders: The Immortal Man. La prima immagine ufficiale lo ritrae con uno sguardo fisso in camera, già perfettamente calato nell’atmosfera cupa e tesa che da sempre caratterizza la saga creata da Steven Knight. Charles ha combattuto in una guerra brutale, gran parte della quale dietro le linee nemiche, e ora cerca di abbracciare una vita normale, avendo reciso ogni legame con la banda dei Peaky Blinders e con lo stile di vita edonistico dei Shelby. Ma la serie non tarda a porre la domanda centrale: si può davvero fuggire dal proprio sangue?

Al suo fianco ci sarà Jamie Bell (All of Us Strangers, Rocketman) nei panni di Duke Shelby, fratellastro di Charles, che non vede da anni. Bell raccoglie un testimone importante: il personaggio di Duke era stato interpretato da Conrad Khan nella sesta stagione della serie originale e, più di recente, da Barry Keoghan nel film. In questa nuova fase della storia, Duke è descritto come più vecchio, più saggio, più ambizioso e decisamente più pericoloso, al centro di una Birmingham postbellica dove la corsa alla ricostruzione si trasforma in una contesa brutale dalle dimensioni quasi mitologiche.

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Una nuova era ambientata nel dopoguerra

La serie è ambientata un decennio dopo la Seconda Guerra Mondiale, nei primi anni ’50, e si colloca narrativamente dopo gli eventi del film The Immortal Man, diretto da Tom Harper, che al momento del lancio ha conquistato il primo posto globale su Netflix per due settimane consecutive, uscito nelle sale il 6 marzo 2026 e disponibile sulla piattaforma dal 20 marzo successivo.

Tra le new entry nel cast troviamo anche Jessica Brown Findlay (Silo, The Flatshare), Lashana Lynch (The Day of The Jackal, No Time to Die) e Lucy Karczewski (Stereophonic), al suo debutto televisivo. I dettagli sui rispettivi ruoli verranno comunicati in una fase successiva.

Dietro la macchina da presa del primo episodio ci sarà Mike Barker, già noto per The Testaments, mentre Knight e Cillian Murphy figureranno entrambi come executive producer. Proprio Knight ha commentato con entusiasmo: «Sono entusiasta di annunciare una nuova era di Peaky Blinders, portando la storia nella Birmingham del dopoguerra nei primi anni ’50. Siamo incredibilmente fortunati ad avere Jamie Bell nel ruolo del figlio maggiore di Tommy Shelby, Duke, e Charlie Heaton come co-protagonista. Ci sono altri annunci di casting entusiasmanti in arrivo, e Peaky è di nuovo in marcia».

La produzione è attualmente in corso negli studi di Digbeth Loc. Studios a Birmingham, a cura di Kudos con Garrison Drama, e la serie è strutturata con un ordine di due stagioni da sei episodi ciascuna.

Nel Regno Unito debutterà su BBC iPlayer e BBC One, mentre nel resto del mondo sarà disponibile su Netflix. L’uscita non è attesa prima del 2027.