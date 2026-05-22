Con la primavera nel pieno del suo splendore, torna protagonista l’atletica leggera di altissimo livello. Dopo l’avvio stagionale di Shanghai, dove Mattia Furlani ha conquistato la sua prima vittoria del 2026, la Diamond League fa tappa in Cina per il secondo appuntamento dell’anno. Sky conferma la propria copertura completa del prestigioso circuito internazionale, portando le emozioni delle gare più spettacolari direttamente nei salotti degli appassionati italiani. Vediamo i dettagli di questo nuovo appuntamento.

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Diamond League a Xiamen: sabato 23 maggio in diretta su Sky Sport

Il meeting di Xiamen si disputa sabato 23 maggio alle 13 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, disponibile anche in streaming su NOW. La telecronaca è affidata ad Alessandro Nocera con il commento tecnico di Nicola Roggero, una coppia ormai rodata nel raccontare le imprese dell’atletica azzurra e internazionale.

L’appuntamento cinese rappresenta un banco di prova cruciale per gli azzurri in vista del prosieguo della stagione. Tra le gare più attese spiccano il salto in lungo e il getto del peso, due specialità in cui l’Italia schiera carte di primissimo piano.

Nel salto in lungo tutti gli occhi saranno puntati su Mattia Furlani, reduce dal successo a Shanghai nel primo meeting stagionale. Il giovane talento azzurro si troverà di fronte una sfida di prestigio: dovrà vedersela con Miltiadis Tentoglu, campione olimpico di Parigi 2024, in quella che si preannuncia come una delle sfide tecniche più spettacolari della giornata. Per Furlani, proseguire la striscia vincente significherebbe consolidare la propria posizione tra i migliori al mondo e accumulare punti preziosi nella classifica generale del circuito.

Altrettanto interessante sarà la gara del getto del peso, dove Leonardo Fabbri affronterà il podio olimpico di Parigi praticamente al completo: l’americano Ryan Crouser, oro a cinque cerchi e dominatore della specialità negli ultimi anni, il connazionale Joe Kovacs, argento olimpico, e il giamaicano Rajindra Campbell, bronzo nella capitale francese. Un confronto che vale come un’anticipazione dei grandi appuntamenti estivi e che metterà alla prova la condizione e la competitività del lanciatore azzurro.

La copertura dell’evento non si limita alla diretta televisiva: Sky propone un racconto a 360 gradi dell’atletica attraverso Sky Sport 24, il sito SkySport.it, Sky Sport Insider (la sezione premium con gli approfondimenti delle firme di Sky Sport), l’App Sky Sport e gli account social ufficiali. Un ecosistema completo per non perdere nemmeno un dettaglio delle imprese azzurre e dei grandi campioni internazionali.

Dove vedere la Diamond League: tutti i canali disponibili

L’appuntamento con la Diamond League di Xiamen è fissato per sabato 23 maggio alle 13 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. La diretta è disponibile anche in streaming su NOW per gli abbonati alla piattaforma. Per chi volesse seguire aggiornamenti, sintesi e approfondimenti, Sky Sport 24 dedicherà ampio spazio all’evento, così come il sito SkySport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.