Il ritorno del celebre format canoro su Canale 5 dovrà aspettare ancora un po’. Super Karaoke, il programma condotto da Michelle Hunziker, non debutterà come previsto mercoledì 27 maggio: al suo posto andrà in onda il film Indiana Jones e il quadrante del destino, e Mediaset non ha ancora comunicato una nuova data ufficiale per lo show.

Si tratta di una versione rinnovata rispetto al mitico programma lanciato da Fiorello negli anni ’90, ambientata questa volta in piazza Trento e Trieste a Ferrara, dove la conduttrice svizzera guiderà il pubblico attraverso due serate all’insegna della musica dal vivo. Il meccanismo del gioco prevede quattro squadre tra cui il pubblico in piazza potrà votare in tempo reale tramite smartphone: alzando il telefono, che si illuminerà del colore della squadra scelta, ogni spettatore diventerà parte attiva dello spettacolo, contribuendo sia visivamente che con il proprio voto alla scelta del vincitore.

Rispetto alla versione originale, la grande novità è la presenza sul palco di ospiti musicali di rilievo: Sal Da Vinci, Serena Brancale, Raf, Noemi, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Ivana Spagna e Al Bano affiancheranno i concorrenti nelle loro esibizioni. Tra i nomi più attesi spicca quello di Anna Tatangelo, che torna sul palco a pochi mesi dalla nascita della figlia Beatrice.

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Michelle Hunziker e il secondo appuntamento della primavera

Per Michelle Hunziker, Super Karaoke rappresenta il secondo programma della stagione primaverile 2026 su Canale 5, dopo Battiti Live Spring, che ha debuttato a fine aprile. La conduttrice ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni:

Per me è una grande emozione condurre questo programma.

Al momento non resta che attendere che Mediaset ufficializzi una nuova collocazione nel palinsesto per lo show, che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della prima serata di Canale 5 nelle prossime settimane.