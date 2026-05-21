Con l’arrivo di giugno e delle serate più lunghe, è il momento giusto per scoprire cosa ci aspetta sulla piattaforma streaming gratuita di Paramount. Tra nuovi canali dedicati alle serie crime britanniche, cicli di film per il Pride Month e weekend all’insegna del paranormale, l’offerta si arricchisce di contenuti pensati per tutti i gusti. Vediamo cosa ci riserva la programmazione del mese.

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Arriva il canale New Tricks: casi irrisolti e detective veterani

Dal 1° giugno debutta su Pluto TV un nuovo canale interamente dedicato a New Tricks, la celebre serie poliziesca britannica. Al centro della trama, tre detective veterani che affiancano la sovrintendente Sandra Pullman per riaprire vecchi fascicoli dimenticati e risolvere casi rimasti in sospeso. La formula unisce l’esperienza investigativa di chi ha visto di tutto al rigore delle indagini moderne, con protagonisti determinati a fare giustizia anche dopo anni di archivio.

Hollywood’s Calling: il Pride Month arriva con quattro storie significative

Ogni sabato alle 21.00 su Pluto TV Film, il mese del Pride viene celebrato con una selezione di quattro lungometraggi che hanno affrontato temi di resistenza, identità e amore oltre le convenzioni. Si parte il 6 giugno con Bent, dove Clive Owen e Mick Jagger raccontano una vicenda di sopravvivenza in un regime che cancella ogni libertà.

Il 13 giugno è la volta di Total Eclipse, con un giovane Leonardo Di Caprio nei panni di un poeta che irrompe nella vita di una coppia, dando vita a una relazione travolgente e distruttiva che accende il genio artistico. Una settimana dopo, il 20 giugno, Daniel Day-Lewis è protagonista di My Beautiful Laundrette: due uomini che tentano di costruire la propria felicità in un contesto ostile.

A chiudere il ciclo, il 27 giugno, And the Band Played On porta sullo schermo Richard Gere, Ian McKellen e Matthew Modine in un racconto corale che denuncia i silenzi e le responsabilità collettive di fronte a una crisi sanitaria emergente, imponendosi come testimonianza sull’importanza della consapevolezza sociale.

Hollywood’s Love Night: rom-com per tutte le stagioni dell’amore

Tutti i lunedì alle 21.00, il canale Pluto TV Film Ancora Più Romantici propone una selezione di cinque commedie romantiche dove l’amore arriva quando meno te lo aspetti. L’appuntamento parte il 1° giugno con Abbasso l’amore, dove Renée Zellweger e Ewan McGregor si sfidano tra seduzione intellettuale e sentimenti inaspettati: lui è un giornalista maschilista, lei una scrittrice che promuove l’emancipazione femminile attraverso la rinuncia all’amore.

L’8 giugno Uma Thurman e Luke Wilson sono protagonisti de La mia super ex ragazza: scoprire che la propria partner ha dei superpoteri può sembrare affascinante, finché non decide di usarli per vendicarsi. Il 15 giugno tocca a Lily Collins con L’eccezione alla regola, ambientato nella Hollywood del 1958 dove carriera e sentimenti si scontrano con le convenzioni dell’epoca.

Il 22 giugno Paul Rudd e Amy Poehler portano in scena They Came Together, una commedia che gioca con tutti i cliché del genere romantico. A chiudere il mese, il 29 giugno, Alex & Emma con Kate Hudson e Luke Wilson: uno scrittore in crisi e una stenografa fuori dagli schemi uniti dalla necessità di creare qualcosa di straordinario in pochissimo tempo.

Fatal Affairs: quando l’ossessione diventa thriller

Ogni venerdì alle 22.00 su Pluto TV Film Thriller, il mese propone quattro titoli dove l’amore si trasforma in ossessione. Si parte il 5 giugno con An Occasional Hell, dove una donna accusata dell’omicidio del marito si affida a un ex investigatore per dimostrare la propria innocenza. Il 12 giugno Passioni Fatali racconta di un giovane studente di legge che intreccia una relazione proibita con la proprietaria del suo appartamento.

Il 19 giugno è la volta di The Mafia Family Affairs (Crossing): un banchiere che credeva di aver lasciato la vita criminale viene trascinato nuovamente nella malavita quando incontra la seducente Davina. Il ciclo si chiude il 26 giugno con Disegno di un Omicidio, dove Cassie viene accusata di aver ucciso il ragazzo e la migliore amica, mentre un avvocato cerca di portare alla luce una verità tutt’altro che scontata.

Paranormal Nights: quattro weekend di pura paura

I weekend di giugno su Pluto TV Notti di Terrore si tingono di paranormale con appuntamenti ogni sabato e domenica alle 22.00. Il 6 giugno Shutter – Ombre dal passato e Riflessi di paura aprono le danze con immagini che catturano ciò che non dovrebbe essere visto. Il giorno dopo, il 7 giugno, Paranormal Activity 2 e Paranormal Activity 3 dimostrano come il male possa insinuarsi tra le mura domestiche.

Il 13 giugno tocca a The Ring e The Ring 2, la storia di una maledizione che si diffonde attraverso lo schermo. Il 14 giugno il programma propone Twin Peaks: Fuoco cammina con me, che svela gli ultimi giorni di Laura Palmer, e Lovely Molly, dove l’oscurità non svanisce mai ma trova nuovi modi per manifestarsi.

Il 20 giugno Carnival of Souls e Rosemary’s Baby portano visioni disturbanti che trasformano la quotidianità in paranoia. Il giorno successivo Wishmaster – Il signore dei desideri e Wishmaster 2 raccontano di una creatura capace di realizzare i sogni a un prezzo sempre più alto.

Il 27 giugno Il mistero della strega di Blair e The Baby’s Room contrappongono il bosco maledetto alla dimensione domestica e claustrofobica. A chiudere, il 28 giugno, Sinister e Sinister 2 dove il passato riaffiora attraverso immagini perdute, rivelando un orrore nascosto tra le pieghe della memoria.

Django Undisputed: vendetta e giustizia in esclusiva

Il 2 giugno alle 21.30 su Pluto TV Film Azione va in onda in esclusiva Django Undisputed. In una terra dove la violenza regna sovrana e i duelli decidono il destino degli uomini, Django è pronto a rischiare tutto per ristabilire l’ordine e portare a termine una vendetta che lo consuma dall’interno.

Come vedere Pluto TV: accesso e disponibilità

Pluto TV rimane accessibile gratuitamente via browser all’indirizzo pluto.tv, attraverso le app per Android e iOS, e su tutte le principali smart TV, tra cui Samsung Tizen, LG Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV e Chromecast. Inoltre, 12 canali di Pluto TV sono disponibili anche su Samsung TV Plus. Per restare aggiornati sulla programmazione, potete seguire gli account ufficiali su Instagram e TikTok.