Uomini e Donne sta per volgere al termine di questa edizione, mentre le registrazioni sono già terminate, dunque, i giochi sono compiuti, alcune coppie si sono formate, mentre altre sono già scoppiate. Nelle scorse puntate della trasmissione il pubblico ha assistito alla toccante uscita di scena di Alessio Pili Stella e Debora Bragetti. La prossima settimana, invece, sarà trasmessa la scelta di Ciro Solimeno, che ha deciso di uscire dalla trasmissione insieme ad Elisa Leonardi. Ad ogni modo, proprio in relazione a queste due coppie, una dama del programma ha fatto delle interessanti confessioni, stiamo parlando di Marta Martinelli. Quest’ultima non ha fatto previsioni molto rosee in merito all’epilogo che potrebbero prendere queste relazioni.

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Le parole di Marta Martinelli sulle coppie nate recentemente a Uomini e Donne: previsioni glaciali

Nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Lollo, Marta Martinelli ha parlato della sua esperienza nel programma, ma i punti più salienti hanno riguardato i commenti verso alcuni protagonisti della trasmissione. Nello specifico, la donna ha detto di vedere bene insieme Alessio e Debora. Malgrado questo, però, è convinta che, a lungo andare, questa storia non possa andare avanti. Il motivo, sempre secondo il punto di vista della dama, risiederebbe nel fatto che Debora sia una donna molto dedita alla sua libertà e alla sua indipendenza. Questo suo essere un po’ “selvaggia” sotto questo punto di vista potrebbe andare a cozzare con il modo di essere di Alessio, dunque, questa potrebbe essere una relazione destinata a raggiungere presto il capolinea.

Marta ha fatto considerazioni analoghe anche su Ciro ed Elisa. Anche sul loro conto ha detto di vederli una bella coppia: lei estremamente bella e affascinante, lui altrettanto un bel ragazzo. Ad ogni modo, questo, a lungo andare, potrebbe non bastare a far funzionare il rapporto. Molto probabilmente, alla prima discussione seria, potrebbero fare anche loro la stessa fine dei colleghi, ovvero Flavio Ubirti e Nicole Belloni, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro e Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, tutte coppie scoppiate dopo inizi sfavillanti.

La Martinelli, inoltre, ha detto di sentire molto la mancanza di recarsi settimanalmente presso gli studi di Uomini e Donne, ragion per cui si augura che, se non dovesse trovare l’amore questa estate, possa tornare a far parte del cast a fine agosto. In merito alle sue aspettative sentimentali, Marta ha spiegato di desiderare un uomo benestante, in quanto anche lei è indipendente economicamente, quindi vorrebbe qualcuno in grado di essere al passo con il suo tenore di vita. Infine, in merito a Cinzia Paolini, ha detto di reputarla una donna molto intelligente, che sarebbe uscita dal programma con Marco Troiani se non fossero emerse tutte le segnalazioni trapelate, ma durante l’estate, tutto potrebbe succedere.

Lo sfogo di Nicola contro Giada dopo la rottura post UeD

Restando in tema di coppie scoppiate poco dopo l’uscita da Uomini e Donne, nella scorsa puntata di Casa Lollo è intervenuto con una dichiarazione scritta anche Nicola, uscito di recente dallo studio insieme a Giada. Tra i due la relazione non ha funzionato e il cavaliere ha sentito il bisogno di fare delle precisazioni smentendo alcune affermazioni della dama. Il protagonista ha spiegato che, poco dopo la loro uscita dal programma, Giada avrebbe cominciato a mostrare una forte gelosia nei suoi riguardi, quasi ingestibile, arrivando ad insultarlo anche solo se non rispondeva tempestivamente a dei messaggi. In un secondo momento, poi, la donna avrebbe tentato un riavvicinamento con lui invitandolo a partire con lei per Tenerife. In quel preciso periodo, però, l’uomo non poteva muoversi, dunque, chiese alla donna di fare un viaggio successivo insieme. Giada, però, non avrebbe accolto di buon grado la cosa, arrivando a chiudere con il cavaliere, non prima di averlo insultato e infangato anche a mezzo social, facendo pesanti allusioni anche alla sua situazione mentale. Questa, chiaramente, è la versione dei fatti di Nicola. Non resta che attendere per vedere se arriverà una controreplica da parte di Giada.