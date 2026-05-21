Stefania Nobile e l’Isola dei Famosi sembrano destinati a non incontrarsi mai. Per la seconda volta nella storia del reality, una trattativa che sembrava ben avviata si è conclusa con un nulla di fatto, e questa volta il motivo è inequivocabile: la legge non lascia margini di interpretazione.

A rivelare i dettagli del retroscena è stato il giornalista Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter, spiegando che Banijay Italia aveva corteggiato a lungo la Nobile per includerla nel cast della nuova edizione del programma, che sarà registrata nelle Filippine e andrà in onda su Canale 5 tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2026, probabilmente di lunedì, con un numero di puntate compreso tra otto e dieci. Una stagione che segna anche una svolta storica per il format: per la prima volta, l’Isola sarà interamente registrata, senza dirette né collegamenti live.

Tutto sembrava procedere nel verso giusto, fino a quando è emerso un ostacolo insormontabile. Come ha scritto Parpiglia:

«Stefania oggi è impegnata in un percorso di servizi sociali, non può lasciare l’Italia. Un ostacolo incompatibile con la partecipazione al reality. Una situazione che ha spiazzato tutti, produzione compresa, ovvero Banijay, convinti fino all’ultimo di poter trovare una soluzione.»

La Nobile, a seguito della vicenda della Gintoneria, ha patteggiato una condanna a tre anni da scontare con lavori di pubblica utilità, in particolare presso la Protezione Civile di Bresso. Questo significa che non può allontanarsi dall’Italia, nemmeno per pochi giorni. La produzione ha tentato anche di contattare direttamente Liborio Cataliotti, l’avvocato della donna, che però non ha potuto far altro che confermare l’impossibilità della partenza: la legge va rispettata, e non ci sono deroghe possibili. Come nota Parpiglia con una certa ironia, Roma e gli studi Lumina sono in Italia, ma le Filippine decisamente no.

La conduzione della nuova edizione è affidata a Belen Rodriguez, al fianco dello storico inviato Alvin, con le riprese previste a partire dalla metà di giugno fino alla fine di luglio.

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Il precedente del 2017: polemiche, contratto firmato e diretta storica su Facebook

Non è la prima volta che le strade dell’Isola e di Stefania Nobile si incrociano per poi divergere bruscamente. Nel 2016 lei e sua madre Wanna Marchi erano state contattate, avevano firmato il contratto ed erano pronte a partire per l’Honduras nel gennaio 2017. La Nobile aveva anche spiegato pubblicamente le ragioni di quella scelta in un’intervista a Chi:

«Sogno di restituire una dignità a mia madre. Non voglio che la gente la ricordi prima come “la regina delle televendite”, poi come “la regina delle truffe”. Alcuni criticheranno la nostra scelta ma noi abbiamo sbagliato e pagato tutto quello che c’era da pagare. Oggi siamo due cittadine oneste e pulite che hanno bisogno di lavorare.»

La notizia della loro inclusione nel cast aveva però scatenato reazioni polemiche anche piuttosto accese, con Striscia la Notizia, tg satirico di Canale 5 che anni prima era stato determinante nello smascherare le televendite, in prima linea con diversi servizi dedicati. Alla fine Mediaset aveva comunicato ufficialmente che le due «non saranno concorrenti del programma», giudicando «inopportuna la loro partecipazione». Secondo quanto riportato dall’azienda, la decisione era stata concordata con le dirette interessate, che si erano rese conto del clamore suscitato. Parpiglia, però, è lapidario nel definire quella vicenda: dietro alla mancata partecipazione ci sarebbero stati «motivi politici e ingiusti», ben diversi dall’ostacolo legale che ha bloccato la trattativa attuale. Successivamente, la Nobile aveva rivelato di aver avviato una causa contro Mediaset e il reality per la mancata partecipazione.

A fare da contraltare allo smacco subito, quella sera del 30 gennaio 2017 le due donne si erano riscattate a modo loro con una diretta Facebook diventata leggendaria, commentando la prima puntata del programma interrotta da una fortissima tempesta su Cayo Cochinos con frasi rimaste nella memoria collettiva: «Abbiamo sabotato l’Isola e domani arriva uno tsunami! Abbiamo fatto finire l’Isola. Siamo le numero uno». Uno show nello show, che molti ricordano ancora con affetto.