La seconda stagione di Mr. & Mrs. Smith su Prime Video continua ad arricchirsi di nomi importanti: secondo quanto riportato da Deadline, Francesca Scorsese, figlia del leggendario regista Martin Scorsese, entrerà a far parte del cast nel ruolo di una delle nuove Jane Smith. La 26enne attrice, già nota al grande pubblico grazie ad alcuni progetti di rilievo, si unisce così a una produzione che sta prendendo una direzione narrativa decisamente ambiziosa.

La serie, che nella sua prima stagione aveva esordito in maniera clamorosa raccogliendo quasi 1 miliardo di minuti visualizzati nei primi tre giorni e posizionandosi come uno dei cinque debutti più visti di sempre su Amazon negli Stati Uniti, si prepara ora a un rilancio strutturalmente diverso. Il format della Stagione 2 abbandona la continuità diretta con i protagonisti originali per abbracciare un approccio antologico, introducendo nuove coppie di spie che porteranno avanti lo spirito della serie in storie inedite.

Donald Glover e Maya Erskine, che nella prima stagione interpretavano rispettivamente John e Jane Smith, torneranno anche nella seconda, anche se il loro ruolo rimane ancora poco chiaro: si prevede che il centro della scena verrà ceduto alle coppie più giovani. Una di queste sarà formata da Mark Eydelshteyn e Talia Ryder, mentre Francesca Scorsese farà parte di un’altra coppia, il cui secondo membro non è ancora stato annunciato ufficialmente. Tra i potenziali nomi citati come guest star figurano Lily-Rose Depp, Levon Hawke, Gael García Bernal e Wagner Moura, che potrebbe riprendere il suo personaggio dalla prima stagione.

Vale la pena ricordare che il percorso verso questa seconda stagione non è stato privo di ostacoli: dopo il grande successo iniziale e le 16 candidature agli Emmy (con due premi vinti), la produzione si era arenata a causa di difficoltà legate ai contratti e a divergenze creative, portando a un rinvio a tempo indeterminato annunciato l’anno scorso. Uno dei momenti più significativi di questa fase complicata è stato il ritiro di Sophie Thatcher (nota per Yellowjackets), originariamente in trattative per un ruolo: il posticipo delle riprese aveva creato un conflitto con i suoi impegni nell’ultima stagione della serie Paramount. Ora, con la produzione finalmente ripartita a Los Angeles scelta non casuale, visto che la California Film Commission ha concesso un credito fiscale da 22,4 milioni di dollari per attirare il progetto in città, rispetto alla prima stagione girata principalmente a New York il progetto sembra aver ritrovato slancio.

Anche il team creativo ha subito cambiamenti significativi: la showrunner originale Francesca Sloane, co-creatrice della serie insieme a Glover, ha lasciato il progetto dopo aver firmato un accordo esclusivo biennale con HBO per lavorare a Big Little Lies Stagione 3 con David E. Kelley. Al suo posto, Anna Ouyang Moench ricoprirà il ruolo di showrunner, scrittrice e produttrice esecutiva affiancando Glover, che oltre a tornare davanti alla macchina da presa dirigerà anche diversi episodi della nuova stagione, proseguendo il lavoro avviato con il finale della prima stagione.

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Chi è Francesca Scorsese, la nuova Jane Smith

Per chi non la conoscesse ancora bene, Francesca Scorsese è un’attrice con un curriculum già solido, pur avendo soltanto 26 anni. È apparsa in alcuni film del padre tra cui Hugo, The Aviator e The Departed e ha fatto parte del cast principale della serie limitata HBO/Sky Atlantic We Are Who We Are del 2020, co-creata e diretta da Luca Guadagnino, esperienza che le ha permesso di farsi notare in un contesto televisivo di alta qualità. Ha anche debuttato come regista con un segmento nella docuserie Netflix Stories of a Generation – with Pope Francis del 2021, dimostrando un interesse che va oltre la recitazione.

Il momento per lei è decisamente favorevole: il suo film più recente, Roommates, diretto da Chandler Levack e distribuito su Netflix a partire dal 17 aprile, si è rivelato un successo immediato raccogliendo 8,8 milioni di visualizzazioni nella prima settimana (pari a 15,7 milioni di ore) e salendo fino alla top 3 della piattaforma nella settimana successiva con 12,1 milioni di visualizzazioni. Il film vanta un cast corale che include Sadie Sandler, Chloe East, Natasha Lyonne, Nick Kroll, Janeane Garofalo e Carol Kane, tra gli altri.

La prima stagione di Mr. & Mrs. Smith è già disponibile su Prime Video, mentre per i nuovi episodi l’uscita è attesa tra l’inverno e la primavera del 2027.