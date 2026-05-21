La messa in onda odierna di Uomini e Donne, giovedì 21 maggio, è iniziata con una sfilata del parterre femminile. Successivamente, poi, c’è stato il ritorno di Mario Lenti, il quale ha fatto anche delle precisazioni sulle voci circolate in merito al suo possibile fidanzamento con Magda Catozzi.

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La sfilata delle dame di Uomini e Donne: Gloria conquista tutti, Marina fa una polemica

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è aperta con la sfilata del parterre femminile intitolata “Ne vedrai delle belle“. La prima ad esibirsi è stata Marta, che ha imitato Marilyn Monroe, poi Gemma Galgani, la quale ha indossato un completo tutto di pelle ed ha ballato sotto le note della canzone “Esibizionista” di Annalisa, dedicandola a Giancarlo. La sua esibizione ha colpito Gianni Sperti e, stranamente, anche Tina Cipollari, che si sono complimentati con lei. Poi è stata la volta di Cristina Tenuta, che si è vestita di bianco ed ha sfilato sulla canzone “Per sempre sì” di Sal Da Vinci. Barbara De Santi ha realizzato una coreografia vestita in giacca e pantaloni, al termine della quale ha discusso con Stefano, per aver ricevuto da lui un voto basso. Gloria Nicoletti ha fatto un simpatico balletto in minigonna coinvolgendo il cavaliere con il quale sta uscendo. La donna ha ricevuto molti consensi, anche da parte degli opinionisti che le hanno detto di essere stata bella, brava e simpatica.

Rosanna Siino è entrata in accappatoio, poi si è spogliata ed ha coinvolto tutto il parterre maschile ballando un ballo latino americano. Marina Brachetta ha ballato un burlesque, che non ha entusiasmato gli opinionisti. Poi è stata la volta di Cinzia Paolini, che ha deciso di cantare, scatenando le ire degli opinionisti che hanno chiesto l’annullamento dell’esibizione poiché, in questo modo, ha sponsorizzato se stessa dato che studia canto e a breve dovrà sostenere anche un esame importante. Maria ha provato a sedurre il parterre maschile con un attillato abito rosso. Totalmente diversa è stata la performance di Luana, che è entrata in tenuta da boxe, per poi spogliarsi e sfoggiare un look più seducente. Ancora, poi, Sabrina Zago è salita in passerella con un look sportivo composto da jeans, scarpette e t-shirt, mostrandosi nella sua semplicità. Paola è entrata in abito da sposa per poi simulare una fuga dell’altare. Infine, Simona si è travestita da pizzaiola. La classifica ha visto trionfare Gloria, seguita da Gemma e da Rosanna. Marina ha contestato i risultati in quanto la sua esibizione, che è stata valutata all’ottavo posto, è stata rovinata da un piccolo incidente accaduto durante il balletto. La donna ha addirittura chiesto di cancellare questa parte di registrazione, cosa che, ovviamente, Maria De Filippi non ha assecondato.

Il clamoroso ritorno di Mario Lenti a Uomini e Donne

Dopo la sfilata c’è stato il ritorno in studio di Mario Lenti. Tutti i presenti sono rimasti di sasso durante il suo ingresso, attendendo con ansia le sue dichiarazioni. L’uomo ha preso la parola chiarendo di non essere mai stato fidanzato con Magda Catozzi, contrariamente a quanto emerso in queste settimane. Tra di loro ci sono stati solo degli incontri, ma la scintilla non è mai scattata. La conduttrice ha chiesto a Mario con chi volesse ballare, e lui ha fatto il nome di Cinzia Paolini, la quale ha accettato. La cosa ha infastidito Gemma, che è intervenuta attaccando il cavaliere per non aver scelto di ballare con lei. Dopo un battibecco, poi, Cinzia e Mario hanno ballato.