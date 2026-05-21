Dopo cinque settimane di tensione, fughe e colpi di scena, il thriller on-the-run di Sky Studios è pronto a chiudere i conti. Domani, 22 maggio, arrivano in esclusiva su Sky e in streaming su NOW gli ultimi due episodi di Rosa Elettrica, la serie Sky Original che ha tenuto incollati allo schermo gli appassionati di crime italiano grazie all’interpretazione di Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli. Vediamo cosa ci aspetta nel finale.

Non perdere il gran finale di Rosa Elettrica: Non perdere il gran finale di Rosa Elettrica: abbonati ora a Sky attiva NOW per scoprire come si conclude la resa dei conti tra Rosa, Cocìss e il boss latitante Saro Incantalupo.

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Gran finale per Rosa Elettrica: trama e cast degli episodi conclusivi

Nei due episodi finali della serie, Rosa e Cocìss si trovano con le spalle al muro: la prova che hanno in mano sembra inutilizzabile e il tempo sta per scadere. L’unica carta rimasta da giocare è alzare il tiro e puntare direttamente al vertice, mettendosi sulle tracce di Saro Incantalupo, il boss latitante da oltre vent’anni che nessuno è mai riuscito a stanare. Grazie a un’intuizione della poliziotta e agli sforzi del suo improbabile alleato, i due riprendono la fuga, consapevoli che stavolta è davvero tutto o niente.

Ma come prevedibile in un thriller degno di questo nome, le loro strade sono destinate a separarsi ancora una volta: mentre Cocìss si ritrova completamente esposto e senza protezione, Rosa deve fare i conti con le conseguenze delle scelte che l’hanno portata fino a quel punto. Toccato il fondo, la protagonista capisce finalmente chi sta davvero dalla sua parte e chi invece l’ha manipolata dall’inizio. A quel punto non può più tirarsi indietro: è determinata a ottenere giustizia, qualunque sia il prezzo da pagare.

La serie, diretta da Davide Marengo (Un’estate fa, Il cacciatore, Notturno bus), adatta liberamente l’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi pubblicato da Sellerio nel 2007. Accanto a Maria Chiara Giannetta (Blanca, Don Matteo) e Francesco Di Napoli (Hey Joe, La paranza dei bambini), il cast schiera un parterre di volti noti del cinema e delle serie italiane: Elena Lietti nei panni del vicequestore Antonella Reja, superiore ambigua di Rosa; Antonia Truppo come Nunzia Serafino, alias “Mamma Camorra”, l’insospettabile boss del clan Incantalupo; Pasquale Esposito nel ruolo del latitante Saro Incantalupo; Federico Tocci come Carlo Morano, collega e amico di Rosa; e Francesco Foti in quelli del Sostituto Procuratore Paolo D’Intrò.

Il soggetto di serie è stato elaborato da Giordana Mari insieme a Giampaolo Simi e Vittorino Testa, mentre la sceneggiatura porta la firma di una writers’ room interamente femminile guidata dalla stessa Mari e composta anche da Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero.

Dove e quando vedere il finale di Rosa Elettrica

Gli ultimi due episodi di Rosa Elettrica saranno disponibili da domani, 22 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie, prodotta da Sky Studios e Cross Productions, conferma l’investimento della piattaforma nelle produzioni originali italiane di genere, dopo il successo di titoli come Il Cacciatore e Gomorra.