Con l’arrivo dell’estate cresce l’attesa per le novità in streaming, e Disney+ ha appena confermato una delle serie più interessanti della stagione. Si tratta di Alice and Steve, commedia drammatica britannica che debutterà sulla piattaforma l’8 giugno 2026 con tutti e sei gli episodi disponibili fin dal lancio. Una scelta che permetterà agli abbonati di gustarsi l’intera stagione in una sola maratona, se lo vorranno.

Non perdere Alice and Steve, la commedia britannica più attesa dell’estate: dal 8 giugno 2026 tutti e sei gli episodi saranno disponibili in un colpo solo su Disney+. Non perdere Alice and Steve, la commedia britannica più attesa dell’estate: dal 8 giugno 2026 tutti e sei gli episodi saranno disponibili in un colpo solo su Disney+. Iscriviti ora e preparati a una maratona tutta da ridere e da riflettere.

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Alice and Steve su Disney+: cast e trama della nuova serie britannica

La serie è creata da Sophie Goodhart e diretta da Tom Kingsley, e vanta un cast di prim’ordine con Nicola Walker (Unforgotten, The Split) nel ruolo di Alice e Jemaine Clement (Flight of the Conchords, What We Do in the Shadows) in quello di Steve. La trama esplora una situazione familiare decisamente imbarazzante: la relazione tra Alice e Steve si complica quando Steve inizia a frequentare Izzy, la figlia venticinquenne di Alice. Un triangolo relazionale atipico che promette di mischiare momenti comici a riflessioni più profonde sui legami familiari e sulle dinamiche sentimentali.

La produzione porta la firma di Clerkenwell Films, casa di produzione britannica che negli ultimi anni ha collezionato riconoscimenti importanti. Il loro curriculum include titoli come Baby Reindeer, la serie Netflix che ha dominato la stagione dei premi con 3 BAFTA Award, 6 Emmy Award e 3 Golden Globe, oltre a The End of the F***ing World e Misfits, entrambe vincitrici del BAFTA come miglior serie drama. Clerkenwell Films fa parte del gruppo BBC Studios, e questo pedigree produttivo lascia ben sperare sulla qualità della serie.

Per quanto riguarda il tono, Alice and Steve si inserisce nel filone delle commedie drammatiche britanniche che negli ultimi anni hanno conquistato il pubblico internazionale, mixando umorismo tagliente e situazioni emotivamente complesse. La serie sarà disponibile su Disney+ in Italia e contemporaneamente su Hulu negli Stati Uniti, confermando la strategia di distribuzione globale della compagnia per i contenuti di general entertainment. Per restare aggiornati su tutte le novità in arrivo sulle serie TV Disney+, è possibile consultare la sezione dedicata alle ultime uscite della piattaforma.

Come vedere Alice and Steve: abbonamento Disney+ e disponibilità

Alice and Steve sarà disponibile in esclusiva su Disney+ a partire dall’8 giugno 2026, con tutti e sei gli episodi rilasciati contemporaneamente. Per accedere alla serie è sufficiente un abbonamento Disney+, che parte da 6,99 euro al mese senza costi aggiuntivi e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. La piattaforma offre un catalogo in continua espansione che spazia dai contenuti Disney, Pixar, Marvel e Star Wars fino ai titoli di general entertainment provenienti da Hulu e FX, oltre a documentari National Geographic ed eventi sportivi in diretta su ESPN.

Disney+ include inoltre un efficace sistema di parental control, con profili bambini dedicati e la possibilità di impostare limiti di accesso ai contenuti per adulti tramite PIN, garantendo un’esperienza di visione adatta a tutti i membri della famiglia. La serie sarà disponibile su tutti i dispositivi supportati dalla piattaforma, dall’app mobile ai TV connesse. Per chi è appassionato di serie tv e vuole scoprire tutte le uscite della settimana, è possibile trovare approfondimenti e aggiornamenti costanti sulle piattaforme streaming.