A oltre quindici anni dalla sua morte, Michael Jackson continua a dividere e affascinare il pubblico mondiale. La sua eredità musicale è indiscutibile, ma la sua vita privata resta un territorio complesso, fatto di luci accecanti e ombre profonde. Sky propone ora un nuovo tentativo di raccontare l’intera parabola del Re del Pop, senza sconti né censure.

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The Michael Jackson Story: quattro episodi tra archivi inediti e testimonianze dirette

Prodotta dalla 72 Films (società del gruppo Fremantle), The Michael Jackson Story si propone come il racconto più completo mai realizzato sulla vita dell’artista. La docuserie in quattro episodi arriverà in prima visione su Sky Documentaries mercoledì 27 maggio alle 21:15, con replica alle 23:20 su Sky Cinema Stories. I primi due episodi andranno in onda il 27 maggio, mentre la seconda metà concluderà il racconto mercoledì 3 giugno. Tutto sarà disponibile in streaming su NOW e on demand.

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Il progetto si basa su materiali d’archivio rari e intimi, molti dei quali inediti, e su interviste esclusive con persone che hanno condiviso momenti cruciali della vita di Jackson. Tra i contributi più significativi figurano quelli della sorella La Toya Jackson, della cantante Dionne Warwick, del manager Dieter Wiesner, della guardia del corpo Bill Whitfield, dell’avvocato di famiglia Brian Oxman e del procuratore Ron Zonen. Quest’ultimo nome è particolarmente rilevante: Zonen fu infatti uno dei procuratori nel processo per abusi su minori che vide Jackson assolto nel 2005.

Il racconto abbraccia l’intera esistenza dell’artista, partendo dagli esordi con i Jackson 5 nell’America degli anni Sessanta, ancora segnata dalla segregazione razziale, fino all’ascesa planetaria che lo consacrò come una delle figure più iconiche della cultura pop. La serie ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera: i brani che hanno ridefinito il pop, i videoclip che hanno trasformato MTV in un fenomeno culturale, le performance live che hanno spostato i confini dello spettacolo dal vivo.

Ma The Michael Jackson Story non si limita alla celebrazione: affronta direttamente anche i capitoli più oscuri e controversi. Le accuse di abusi su minori, che Jackson ha sempre respinto con forza e per le quali è stato assolto in tribunale, trovano spazio nel racconto, così come l’impatto che queste hanno avuto sulla sua vita e sulla sua eredità. Un approccio che si differenzia da lavori precedenti come Leaving Neverland del 2019, documentario che aveva dato voce esclusivamente agli accusatori e aveva riacceso un dibattito mai sopito.

La serie analizza inoltre l’eredità economica e culturale di Jackson, un patrimonio artistico che continua a generare miliardi di dollari e a influenzare generazioni di artisti. Dai diritti sui cataloghi musicali alle collaborazioni postume, passando per l’impatto duraturo sul linguaggio visivo della musica pop, l’opera di Jackson resta un punto di riferimento ineludibile.

Dove e quando vedere The Michael Jackson Story

La docuserie sarà trasmessa in due appuntamenti: mercoledì 27 maggio e mercoledì 3 giugno, sempre alle 21:15 su Sky Documentaries e alle 23:20 su Sky Cinema Stories. Gli abbonati potranno seguire entrambe le serate in streaming su NOW e recuperare gli episodi on demand in qualsiasi momento. Non sono stati comunicati prezzi specifici, trattandosi di contenuto incluso nell’abbonamento Sky o NOW.