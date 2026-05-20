Dopo il passaggio in sala a febbraio, chi ha perso Rental Family – Nelle Vite degli Altri al cinema avrà presto una seconda occasione. Il film diretto da Pappi Corsicato, con un cast di prim’ordine capitanato da Giampaolo Morelli e Barbara Ronchi, sta per approdare in streaming. Vediamo quando sarà disponibile e di cosa parla.

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Rental Family in streaming su Disney+: la data d’uscita

Rental Family – Nelle Vite degli Altri sarà disponibile su Disney+ a partire dal 27 maggio 2026. Il film, che ha debuttato nelle sale cinematografiche italiane il 19 febbraio scorso, approda quindi sulla piattaforma di streaming dopo circa tre mesi dall’uscita cinematografica, seguendo la finestra distributiva ormai consolidata per molte produzioni originali italiane.

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La scelta di Disney+ come casa streaming conferma l’impegno della piattaforma nel rafforzare il catalogo italiano con produzioni locali di qualità, affiancando ai blockbuster internazionali titoli pensati specificamente per il pubblico del nostro Paese.

La trama e il cast di Rental Family

Il film racconta la storia di un servizio particolare e realmente esistente in Giappone: il noleggio di famiglie. Protagonista è un attore in crisi, interpretato da Giampaolo Morelli, che per sbarcare il lunario accetta di lavorare per un’agenzia che offre parenti a noleggio. La sua vita si complica quando viene ingaggiato per interpretare il marito di una donna, Barbara Ronchi, che nasconde segreti inaspettati.

Accanto ai due protagonisti, il cast vanta nomi di rilievo del cinema italiano: Pino Insegno, Paolo Calabresi, Rosalia Porcaro e Francesco Paolantoni. La regia è affidata a Pappi Corsicato, regista napoletano noto per il suo sguardo ironico e disincantato sulla società contemporanea.

La sceneggiatura, firmata dallo stesso Corsicato insieme a Ciro Zecca e Giampaolo Morelli, mescola commedia e dramma, esplorando i temi dell’identità, delle relazioni autentiche e delle maschere che indossiamo quotidianamente. L’ispirazione viene da un fenomeno sociale giapponese documentato anche da reportage internazionali: agenzie che permettono di affittare attori per interpretare ruoli familiari in occasioni specifiche, da una cena con i suoceri a una laurea.

Come vedere Rental Family su Disney+

Per vedere il film sarà sufficiente avere un abbonamento attivo a Disney+. La piattaforma offre attualmente diverse opzioni: il piano Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, il piano Standard senza pubblicità a 9,99 euro al mese, e il piano Premium a 13,99 euro al mese, che include la qualità 4K e la possibilità di visione su quattro dispositivi contemporaneamente.

Rental Family si aggiunge al crescente catalogo di produzioni originali italiane su Disney+, che negli ultimi mesi ha accolto serie e film pensati per intercettare il gusto del pubblico locale. L’arrivo del 27 maggio consentirà anche a chi non frequenta abitualmente le sale di scoprire una commedia che ha suscitato curiosità proprio per il suo soggetto insolito e per un cast corale di grande esperienza.