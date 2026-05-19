Con l’arrivo della bella stagione tornano gli appuntamenti imperdibili con la musica dal vivo in prima serata. E se siete tra chi ha già fatto dell’appuntamento del mercoledì con TIM Battiti Live Spring un piccolo rito settimanale, questo è l’ultimo capitolo: mercoledì 20 maggio su Canale 5 va in onda la terza e conclusiva puntata dello speciale primaverile del festival. Vediamo chi salirà sul palco e cosa aspettarsi da questa chiusura col botto.

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Ultima puntata di TIM Battiti Live Spring: ospiti e scaletta del 20 maggio

Michelle Hunziker e Alvin tornano alla guida di questa edizione primaverile, che si è svolta nella cornice di Piazza Trento e Trieste a Ferrara. E per l’appuntamento finale la produzione ha messo in fila un cast di tutto rispetto, capace di accontentare gusti parecchio diversi: dal pop più radiofonico al rap, passando per il cantautorato più intimo.

Tra i nomi più attesi della serata ci sono Annalisa, reduce dal successo di Sinceramente e ormai presenza fissa nei grandi eventi musicali italiani, J-Ax e Fedez, che tornano insieme sul palco dopo anni di collaborazioni e qualche pausa. Spazio anche a Tommaso Paradiso, che con la sua vena cantautoriale ha conquistato un pubblico trasversale, e a Elettra Lamborghini, ormai icona pop tra musica e tv.

Tra gli altri ospiti della serata: Alfa, Samurai Jay, The Kolors, Emis Killa, Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante, Delia, Meek, Fred De Palma, Baby K, Nayt, Malika Ayane, Michele Bravi, Tropico, LDA, Aka 7even, Bianca Atzei, Sarah Toscano e Mr. Rain. Insomma, una line-up che copre praticamente tutte le sfumature del panorama musicale italiano contemporaneo.

Dove e quando vedere l’ultima puntata di TIM Battiti Live Spring

Appuntamento mercoledì 20 maggio in prima serata su Canale 5. Come le precedenti puntate, anche questa sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity, per chi preferisce recuperarla in un secondo momento o semplicemente rivederla. Michelle Hunziker e Alvin accompagneranno il pubblico in questa serata conclusiva, che promette di chiudere in modo degno un’edizione primaverile ricca di energia e buona musica.