L’attesa sta per finire: Spider-Noir, la serie live-action con protagonista Nicolas Cage, arriva su Prime Video il 27 maggio 2026 con tutti gli 8 episodi disponibili in una sola volta. Ambientata nella New York degli anni trenta, la serie porta sul piccolo schermo uno dei personaggi più affascinanti dell’universo Marvel, in una veste oscura e noir che promette di distinguersi da qualsiasi altro adattamento dell’Uomo Ragno visto finora.

Nicolas Cage nei panni di un Uomo Ragno tormentato, la New York proibizionista degli anni trenta e la scelta inedita tra bianco e nero o colori super saturi: Spider-Noir è già uno degli appuntamenti più attesi del 2026. Segna il 27 maggio sul calendario e assicurati di avere un Nicolas Cage nei panni di un Uomo Ragno tormentato, la New York proibizionista degli anni trenta e la scelta inedita tra bianco e nero o colori super saturi:è già uno degli appuntamenti più attesi del 2026. Segna ilsul calendario e assicurati di avere un abbonamento a Prime Video per non perdere tutti gli 8 episodi dal primo giorno.

Cage non è nuovo al personaggio: aveva già prestato la voce a Spider-Man Noir in Spider-Man: Into the Spider-Verse, ma questa serie è tutt’altra cosa rispetto al film animato Sony. Si tratta di un adattamento ispirato direttamente ai fumetti Marvel di Spider-Man Noir, ambientato in un universo alternativo che non fa parte del Marvel Cinematic Universe. E, fatto non trascurabile, questa è la prima volta in assoluto che Nicolas Cage interpreta il ruolo da protagonista in una serie televisiva.

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Due modi per guardare la serie

Una delle novità più curiose di Spider-Noir è la possibilità di scegliere come guardarla: la serie sarà disponibile in due versioni distinte, “Autentico Bianco e Nero” e “True-Hue Full Color”. Non si tratta di un semplice filtro applicato in post-produzione: il materiale girato in digitale è stato separato e processato in modo diverso per ottenere i due risultati. Il termine “True-Hue” è stato coniato appositamente dal team di produzione per descrivere la versione a colori in stile Technicolor, che lo stesso Cage ha definito “super saturata”.

Dietro la serie c’è un gruppo di professionisti di alto livello: i co-showrunner ed executive producer sono Oren Uziel (sceneggiatore di The Lost City e 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (già a capo di Marvel’s The Punisher), mentre i primi due episodi sono stati diretti da Harry Bradbeer, regista premio Emmy noto per Fleabag e Killing Eve. A completare il quadro, la serie è stata sviluppata insieme al team premio Oscar di Spider-Man: Un nuovo universo, ovvero Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal.

Il trailer è stato presentato in anteprima mondiale al CCXPMX26, il più grande festival di cultura pop al mondo, svoltosi al Centro Banamex Convention Center di Città del Messico.

Il cast e la trama

Al centro della storia c’è Ben Reilly, interpretato da Cage: un investigatore privato caduto in disgrazia che, in passato, era conosciuto come “The Spider”, l’unico supereroe di New York. Dopo una tragedia personale, ha abbandonato la maschera e cercato di sparire nell’anonimato, ma un caso straordinario lo costringerà a fare i conti con ciò che era e a tornare in azione.

Al suo fianco troviamo Robbie Robertson (Lamorne Morris), giornalista ambizioso disposto a tutto per sfondare nella Grande Mela degli anni trenta e legatissimo a Ben da una profonda amicizia; Cat Hardy (Li Jun Li), la stella indiscussa del nightclub più esclusivo della città, il cui cinismo apparente nasconde una storia più complessa; e Janet (Karen Rodriguez), segretaria intelligente e senza peli sulla lingua, pilastro dell’agenzia di Reilly.

Sul fronte dei villain, Jack Huston veste i panni di Flint Marko (Sandman), Abraham Popoola è Lonnie Lincoln alias Tombstone, e Brendan Gleeson interpreta Silvermane, boss della criminalità irlandese con un passato intrecciato a quello di Reilly. Il cast delle guest star è ricco e comprende, tra gli altri, Lukas Haas, Cameron Britton, Amanda Schull e Amy Aquino.

La serie sarà disponibile globalmente su Prime Video a partire dal 27 maggio, due giorni dopo il debutto negli USA su MGM+, con episodi della durata di circa 45 minuti ciascuno. Lo showrunner Uziel ha già dichiarato di essere entusiasta dell’idea di esplorare la Seconda Guerra Mondiale come ambientazione per un’eventuale seconda stagione.