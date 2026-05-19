Anya Taylor-Joy torna protagonista assoluta in una nuova produzione originale Apple TV+: si tratta di Lucky, miniserie limitata tratta dall’omonimo bestseller del New York Times di Marissa Stapley, pubblicato nel 2021 e selezionato per il Reese’s Book Club. Il debutto è fissato per il 15 luglio, con i primi due episodi disponibili in contemporanea mondiale.

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La serie è scritta da Jonathan Tropper e Cassie Pappas, e prodotta da Apple Studios insieme a Tropper Ink. A dare ulteriore peso al progetto c’è anche Reese Witherspoon, coproduttrice insieme a Lauren Neustadter per Hello Sunshine, parte di Candle Media. La stessa Anya Taylor-Joy figura come produttrice esecutiva attraverso il suo banner Ladykiller, a dimostrazione del forte investimento personale nell’opera. Alla regia di diversi episodi, tra cui il pilot, troviamo Jonathan Van Tulleken, già apprezzato per il lavoro su Shōgun.

Le riprese sono iniziate a febbraio 2025 a Las Vegas per poi spostarsi a Los Angeles, sede principale della produzione.

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Una truffatrice, un colpo andato storto e un biglietto da 343 milioni

Al centro della storia c’è Lucky Armstrong, una brillante truffatrice cresciuta in viaggio con il padre, da cui ha imparato ogni trucco del mestiere fin da piccola. Quando un colpo multimilionario va catastroficamente storto, Lucky è costretta a darsi alla fuga, braccata sia dall’FBI che da uno spietato boss della criminalità organizzata. Ma la fuga si complica in modo inaspettato: Lucky si ritrova in possesso di un biglietto della lotteria vincente da circa 343 milioni di euro (390 milioni di dollari), un dettaglio che trasforma completamente le dinamiche della sua disperata corsa alla sopravvivenza.

Il cast è di assoluto rilievo: Annette Bening veste i panni di Priscilla, pericolosa boss della criminalità organizzata, mentre Timothy Olyphant interpreta John, il padre di Lucky, figura evidentemente centrale nel forgiare il carattere della protagonista. Drew Starkey è il marito complice nel colpo, Aunjanue Ellis-Taylor è l’agente dell’FBI incaricata di catturarla, e completano il cast Clifton Collins Jr. nel ruolo di Dutch e William Fichtner.

Lucky è composta da sette episodi, che Apple TV+ rilascerà con cadenza settimanale ogni mercoledì a partire dal 15 luglio, fino al 19 agosto.