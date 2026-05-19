La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si avvicina e le novità non mancano: dalla conduzione al format, fino alla location, questa stagione sembra voler davvero riscrivere le regole del gioco. Con le riprese previste a giugno nelle Filippine e la messa in onda attesa tra fine settembre e ottobre, il reality di Mediaset si prepara a tornare con una veste completamente rinnovata.

La conduzione è affidata a Belen Rodriguez, che raccoglie il testimone da Veronica Gentili, mentre al suo fianco ci sarà Alvin nel ruolo di co-conduttore, con il compito specifico di gestire le prove leader e le prove ricompensa, notoriamente tra i momenti più complicati da spiegare al pubblico da casa. Basta ricordare le edizioni con Rossano Rubicondi, Massimiliano Rosolino o Stefano Bettarini per capire quanto questa scelta sia tutt’altro che casuale. Alvin, che ha già all’attivo cinque edizioni come inviato del reality, raggiungerà quota sei proprio con questa stagione nelle Filippine, confermandosi come il filo conduttore tra il vecchio ciclo del programma e il nuovo corso. La candidatura di Patrizia Rossetti per quel ruolo, che aveva fatto rumore nelle settimane scorse, non è mai stata realmente presa in considerazione dalla produzione.

A rivelare il nome di Alvin è stato il portale Affari Italiani, che lo descrive come il perfetto “trait d’union con le precedenti edizioni”. L’unica complicazione logistica riguarda i suoi impegni paralleli: Alvin dovrà infatti destreggiarsi tra L’Isola dei Famosi e il ciclo estivo di Battiti Live, che conduce al fianco di Ilary Blasi.

Ma la vera rivoluzione di questa edizione non riguarda soltanto il cast dietro le quinte, bensì il format stesso. Dopo anni di dirette infinite con collegamenti dall’Honduras, Mediaset ha deciso di abbandonare completamente la formula classica per abbracciare un modello completamente registrato e montato, sulla falsariga di Temptation Island e Pechino Express. I naufraghi trascorreranno circa 45-50 giorni sull’isola, ma il materiale girato verrà condensato in 8-10 puntate, distribuite tra fine settembre e dicembre. Questo approccio consente agli autori di costruire una narrazione più ritmica, eliminare i tempi morti che spesso appesantivano le dirette e lavorare su cliff-hanger episodio dopo episodio. Un vantaggio enorme, almeno in teoria.

Il rischio, però, è ben presente: nel 2024 Mediaset aveva già scommesso su un reality registrato riportando in vita La Talpa dopo sedici anni, affidandola a Diletta Leotta, con risultati decisamente deludenti. Un format registrato non si salva da solo: serve una conduzione capace, un cast che funzioni e una narrazione che tenga dall’inizio alla fine.

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Il cast: nostalgia e qualche sorpresa

Sul fronte del cast, la strategia degli autori sembra puntare forte sull’effetto nostalgia, con diversi ex concorrenti delle passate edizioni pronti a rimettersi in gioco. Tra i nomi contattati figurano Carmen Russo, Raffaella Fico e Walter Nudo, tutti volti già conosciuti dal pubblico del reality. A questi si aggiunge Aida Yespica, che secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia si sarebbe trasferita a Roma per stare vicino al nuovo compagno, vivendo una nuova fase della sua vita che avrebbe aperto le porte alla sua partecipazione.

Accanto ai ritorni, circolano anche nomi inediti: la modella Chiara Basso, Giò Urso, Michelle Veronesi (ex protagonista di Too Hot To Handle Italia), Marco Morandi figlio di Gianni Morandi, Zeudi Di Palma, Niccolò Bettarini e Martina Maggiore, storica ex fidanzata di Cesare Cremonini.

Dalle fonti emergono anche altri profili interessanti. Il settimanale Di Più Tv cita Caroline Tronelli tra i nomi osservati dalla produzione: un’eventuale presenza che aggiungerebbe una nota di gossip non indifferente, dato il suo passato con Stefano De Martino, ex marito proprio di Belen Rodriguez. Si è candidato ufficialmente anche Giorgio Manetti, ex tronista di Uomini & Donne, mentre Francesca Cipriani non ha lasciato spazio a dubbi durante un’ospitata nel programma A Tutto Gossip su RTV:

“Voglio rifare L’Isola dei Famosi”

, ha dichiarato senza mezzi termini, coinvolgendo nella sua proposta anche Giucas Casella e Lisa Fusco.