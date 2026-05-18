Con l’avvicinarsi dell’estate e il dibattito politico sempre più acceso, questa sera il palinsesto di Retequattro propone un nuovo appuntamento imperdibile per chi segue l’attualità e la politica italiana. È sempre Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer, torna martedì 19 maggio in prima serata con ospiti di primo piano e temi caldi dell’agenda pubblica. Vediamo cosa ci aspetta.

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Schlein ospite di È sempre Cartabianca: ecco i temi della serata

La puntata di questa sera si preannuncia particolarmente ricca. Tra gli ospiti principali, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che sarà intervistata da Bianca Berlinguer. L’intervista arriva in un momento cruciale per il centrosinistra italiano e promette di toccare i nodi politici più urgenti, dalle strategie per le prossime elezioni alle posizioni del PD sui principali dossier di governo.

Ma non è tutto. La trasmissione dedicherà ampio spazio alla tragedia di Modena, dove sabato scorso un’auto si è scagliata a folle velocità contro i passanti. Salim El Koudri, l’uomo arrestato con l’accusa di strage e lesioni aggravate, è al centro delle cronache nazionali. La puntata proporrà gli ultimi aggiornamenti investigativi e aprirà il dibattito politico sulle implicazioni di sicurezza e prevenzione legate all’accaduto.

Infine, torna sotto i riflettori il caso Garlasco, con un focus sulle prossime mosse della difesa di Andrea Sempio. I legali sono al lavoro su perizie e consulenze tecniche per analizzare il contenuto degli audio dei soliloqui emersi durante le indagini, un elemento che potrebbe rivelarsi cruciale per l’evoluzione del procedimento.

Tra gli altri ospiti della serata figurano Rita Dalla Chiesa e Antonio De Rensis, che contribuiranno al dibattito con le loro analisi e punti di vista.

Dove e quando seguire la puntata

È sempre Cartabianca va in onda questa sera, martedì 19 maggio, in prima serata su Retequattro. Il programma, condotto da Bianca Berlinguer, rappresenta l’evoluzione del fortunato Cartabianca, talk show che ha animato le serate di Rai 3 dal 2016 al 2023 prima di approdare sulla rete Mediaset. L’appuntamento si conferma un punto di riferimento per chi vuole restare aggiornato sui temi più scottanti della politica e della cronaca italiana, con ospiti di spicco e un format che punta al confronto diretto.

Per chi non riuscisse a seguire la diretta, è possibile recuperare la puntata attraverso le repliche disponibili su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming che permette di rivedere i programmi Mediaset in qualsiasi momento.