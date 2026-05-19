Manca poco al fine settimana e per gli appassionati di motori si prospettano giornate intense. Da giovedì 21 a domenica 24 maggio la Formula 1 sbarca sul circuito cittadino di Montréal per il Gran Premio del Canada, terzo appuntamento stagionale con il formato Sprint, mentre negli Stati Uniti va in scena uno degli eventi più iconici del motorsport mondiale: la 500 Miglia di Indianapolis, giunta alla 110ª edizione. Sky copre entrambi gli eventi in diretta esclusiva, insieme al calendario delle serie di supporto F2 e F1 Academy. Vediamo il programma completo.

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Gran Premio del Canada: la F1 torna a Montréal con il formato Sprint

Il quinto round del Mondiale 2026 si disputa sul circuito Gilles Villeneuve di Montréal, tracciato caratterizzato da lunghi rettilinei e frenate violente che storicamente regalano sorprese e colpi di scena. Come già visto a Imola e in Cina, anche in Canada si adotta il formato Sprint, che comprime il programma eliminando una sessione di prove libere e anticipando le qualifiche al venerdì sera.

Si parte giovedì alle 19.30 con la conferenza stampa dei piloti, seguita alle 22 dal tradizionale Paddock Live Pit Walk. Venerdì l’unica sessione di prove libere del weekend scatta alle 19.30 ora italiana, seguita alle 22.30 dalle qualifiche Sprint che definiranno la griglia per la gara breve del sabato. Sabato alle 18.30 va in scena la Sprint Race vera e propria, mentre alle 22 si disputano le qualifiche che determineranno la griglia di partenza della gara domenicale. Il Gran Premio prende il via domenica alle 22, in notturna per il pubblico italiano.

Come di consueto, la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini, affiancato in cabina da Marc Gené e Roberto Chinchero. Le analisi tecniche sono curate da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che si alternano tra studio e circuito. Dopo la gara, l’approfondimento passa a Race Anatomy, condotto da Fabio Tavelli che insieme ai suoi ospiti seziona le azioni decisive e raccoglie le reazioni a caldo dei protagonisti. Per chi volesse approfondire i dettagli sulla copertura televisiva della massima serie automobilistica, è disponibile la guida completa su come vedere la Formula 1 in TV e streaming.

Nel weekend trovano spazio anche le serie di supporto: F1 Academy e F2 scendono in pista con i loro rispettivi programmi, visibili tutti su Sky Sport F1. La F1 Academy disputa tre gare nel weekend, mentre la F2 segue il consueto format con Sprint Race il sabato e Feature Race la domenica.

La 500 Miglia di Indianapolis torna su Sky

Domenica 24 maggio, in contemporanea con la domenica di Formula 1, si corre anche uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione motoristica: la 500 Miglia di Indianapolis, che quest’anno celebra la 110ª edizione. La gara, valida per la NTT IndyCar Series, va in onda su Sky Sport MotoGP dalle 18.35 e prosegue su Sky Sport F1 dalle 19.15 alle 20.30, in modo da evitare sovrapposizioni con il Gran Premio del Canada.

L’Indianapolis 500 rappresenta uno degli eventi più iconici del motorsport mondiale, con una storia ultracentenaria e una tradizione che affonda le radici nella cultura automobilistica americana. La gara si disputa sull’ovale dell’Indianapolis Motor Speedway, un catino dove 33 piloti si sfidano per 200 giri a velocità superiori ai 370 km/h, in un contesto di strategia, gestione gomme e attenzione costante ai sorpassi in curva. Gli appassionati che desiderano scoprire ulteriori dettagli sugli sport motoristici possono consultare la sezione dedicata agli sport a motori con aggiornamenti su Formula 1, MotoGP e Superbike.

Non perdere nemmeno un sorpasso: questo weekend puoi seguire in diretta esclusiva il Gran Premio del Canada e la leggendaria 500 Miglia di Indianapolis solo su Sky. Abbonati ora a Sky Sport per vivere ogni curva, ogni sprint e ogni strategia in tempo reale, oppure scegli la flessibilità di NOW per guardare tutto in streaming senza vincoli. Oltre 30 ore di adrenalina pura ti aspettano. Non perdere nemmeno un sorpasso: questo weekend puoi seguire in diretta esclusiva il Gran Premio del Canada e la leggendaria 500 Miglia di Indianapolis solo su Sky.per vivere ogni curva, ogni sprint e ogni strategia in tempo reale, oppureper guardare tutto in streaming senza vincoli. Oltre 30 ore di adrenalina pura ti aspettano.

Copertura completa su tutte le piattaforme Sky

Tutto il programma del weekend motoristico è visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW. Per chi non può seguire le dirette, Sky Sport 24 propone aggiornamenti continui, mentre skysport.it e i canali social di Sky Sport offrono highlights, risultati in tempo reale e approfondimenti durante tutta la durata del fine settimana.

Il calendario completo prevede oltre 30 ore di programmazione live tra giovedì e domenica, con gli appuntamenti Paddock Live che accompagnano ogni sessione in pista e garantiscono il collegamento continuo con paddock, box e zona interviste. Dopo la gara di domenica sera, il Debriefing e Notebook chiudono la copertura del Gran Premio, prima dell’appuntamento conclusivo con Race Anatomy poco dopo l’una di notte.

Copertina generata tramite AI