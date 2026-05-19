A vent’anni dal film originale, Ella Enchanted torna sotto i riflettori in formato seriale. Disney+ ha ufficialmente avviato lo sviluppo di una serie ispirata al lungometraggio del 2004 e al romanzo Premio Newbery Honor del 1997 di Gail Carson Levine, con una novità di peso: Anne Hathaway, protagonista del film originale, sarà coinvolta come executive producer.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Miramax Television e Paramount Television Studios già partner nel progetto Cop Land di James Mangold con la sceneggiatura affidata a Ilana Wolpert, nota per la commedia romantica Anyone But You e per il suo esordio proprio su Disney+ con High School Musical: The Musical: The Series. Al timone come showrunner e produttrice esecutiva ci sarà Beth Schwartz, veterana di produzioni come Arrow, Sweet Tooth e Dead Boy Detectives su Netflix. Completano il quadro produttivo Johnathan Rice e Adam Shulman tramite Somewhere Pictures, insieme a iGen Studios, la società dietro la popolare serie My Life with the Walter Boys.

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Una storia di formazione con nuove ambientazioni

Al centro della serie c’è ancora Ella di Frell, sedicenne nata sotto una maledizione che la obbliga a eseguire qualsiasi ordine le venga impartito. Dopo la morte della madre, viene mandata in un collegio femminile ambientazione già presente nel romanzo originale, dove l’autrice vi dedica ben quattro capitoli che nella nuova versione diventa uno degli elementi narrativi centrali. È qui che Ella subisce il bullying delle compagne, trova la sua prima vera amica e comincia a fare i conti con la verità sul suo “dono”, mentre si sviluppa una cotta complicata per il principe del regno.

Rispetto al film del 2004, che puntava su un tono romantico-fantasy leggero, la serie si orienta verso un racconto di formazione più sfumato, con dinamiche scolastiche e tematiche legate alla found family. Un approccio che ricorda quello di produzioni recenti come Mercoledì, pensato per parlare tanto ai millennials che amano il cult originale quanto alle nuove generazioni.

Il film con Hathaway, all’epoca della sua uscita, non brillò né alla critica né al botteghino, ma negli anni successivi ha costruito una seconda vita solida grazie a DVD e piattaforme di streaming, diventando un titolo amatissimo. La stessa Levine, pur distinguendo sempre il suo romanzo dal film, ha definito Hathaway “la Ella perfetta”.

Per quanto riguarda il casting, dato che la protagonista è una sedicenne, ci si aspetta la scelta di un’attrice di età adeguata, mentre il Principe Char figura già nella sinossi ufficiale ma senza nomi ancora annunciati. Il legame tra Hathaway e Disney, nel frattempo, è tornato più forte che mai: l’attrice ha recentemente ripreso il ruolo di Andy Sachs in The Devil Wears Prada 2, che ha incassato oltre 545 milioni di dollari a livello globale superando di oltre 200 milioni il predecessore del 2006, ed è attesa anche in Princess Diaries 3. Aprendo gli upfront Disney, ha dichiarato:

«Come molti di voi, sono stata introdotta a Disney da bambina, imparando a sognare e a raccontare storie.»

Con questo progetto, Disney+ punta a valorizzare una proprietà già storicamente legata al proprio catalogo Ella Enchanted fu distribuito fuori dagli USA da Buena Vista International, quando Miramax era ancora parte del gruppo Disney trasformando un cult di inizio anni 2000 in una serie pensata per il pubblico young adult di oggi.