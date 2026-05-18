Questa sera, lunedì 18 maggio 2026, cala il sipario sulla settima stagione di GialappaShow, il programma comico di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia. L’appuntamento è alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky Uno e disponibile anche in streaming su NOW e sul sito ufficiale dell’emittente.

Per questa ottava e ultima puntata stagionale, il Mago Forest accoglie come co-conduttrice Ditonellapiaga, reduce dal terzo posto alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Che fastidio! brano che le è valso anche il Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale, oltre al primo posto nella serata delle cover con The Lady Is a Tramp insieme a TonyPitony. L’apertura spetta a Lino Guanciale, al citofono per tenere testa alla scorbutica Miriam, alias Brenda Lodigiani, prima che la stessa Ditonellapiaga entri in scena facendo “emozionare” Gineprio, il personaggio di Ubaldo Pantani. Il tutto fa da prologo alla sigla sulle note de Il gladiatore, con il Mago Forest nei panni di un novello Russell Crowe insieme a tutto il cast.

Tra gli ospiti della serata figura Diego Abatantuono, protagonista di un cameo in Sensualità a Corte accanto a Brenda Lodigiani, con Marcello Cesena e Simona Garbarino. Francesco Paolantoni si cala invece nei panni del mitico Robertino, zio di Amos (Alessandro Betti), nel Forest’s Quiz, mentre Max Angioni alimenta l’ilarità del conduttore. Silvia D’Amico è ospite di Vererrimo, la parodia di Verissimo condotta da Silvia Toffanin, sempre interpretata da Brenda Lodigiani. Paolo Belli propone con Ditonellapiaga una versione inedita de La mamma dei cani, brano molto caro al regista turco Kaskai Annanzi (Toni Bonji), mentre Gino Castaldo appare stavolta in carne e ossa al fianco di Ema Stokholma, alias Giulia Vecchio, nel Radio GialappaShow.

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Musica, parodie e bloopers di fine stagione

La serata offre anche un ricco programma musicale: protagonista un mashup con Elio e le Storie Tese, i Tenores di Neoneli, i Neri per Caso e il maestro Vittoria Cosma al pianoforte, che intreccia L’ultima luna di Lucio Dalla, Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears e The Way You Make Me Feel di Michael Jackson. A questi si aggiunge Paola Folli per una performance di Birdland dei Manhattan Transfer. Giulia Vecchio, nelle vesti di Iva Zanicchi, intona l’Inno di Mameli con i Neri per Caso e canta anche gli ultimi versi de Il mare.

Sul fronte delle parodie, Ubaldo Pantani porta in scena, oltre a Gineprio, anche Pier Silvio Berlusconi. Gigi & Ross tornano rispettivamente nei panni di Stefano De Martino e Fabrizio Corona nel nuovo episodio di Falserrimo, Ross riprende le sembianze di Francesco Gabbani, ed Edoardo Ferrario è di nuovo Aldo Cazzullo in Una Giornata di Merda. Giulia Vecchio è anche Monica Setta nel nuovo episodio di Robba De Donne.

Tornano le serie fisse della stagione: Terapia di Gruppo con Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi & Ross e Alessandro Tiberi; Storie Male di Maccio Capatonda; A’ Vicepreside con Michela Giraud; e Ciak si Rigira, con i bloopers di Sabrina Ferilli parodiata da Valentina Barbieri. A chiudere la puntata, un video che raccoglie gli errori dell’intera settima stagione tra cadute rovinose, papere e battute mal riuscite. Nei due lunedì successivi, il 25 maggio e il 1° giugno, sempre alle 21.30, andranno in onda due speciali Best Of con il meglio e il peggio di questa stagione.

Nel frattempo, Ditonellapiaga si prepara a portare la sua musica dal vivo in tutta Italia: il 26 maggio parte il tour estivo, che toccherà L’Aquila, Padova, Cagliari, Perugia, Cremona, Bergamo, Arezzo e Trento. In autunno sono previste anche due date nei club, il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.