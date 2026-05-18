Da questa sera, lunedì 18 maggio alle 20.30 su Tv8, riparte Alessandro Borghese Celebrity Chef, il programma prodotto da Banijay Italia in cui due vip si sfidano ai fornelli preparando un menu completo giudicato da una giuria di esperti. La novità più grande di questa edizione? Per la prima volta la giuria è composta da quattro giudici.

Oltre ad Alessandro Borghese, che continua a fare da padrone di casa, e a Maddalena Fossati direttore de La Cucina Italiana e presidente del comitato promotore della candidatura della cucina italiana a Patrimonio Unesco entrano in gioco due new entry. La prima è Roberto Di Pinto, chef napoletano insignito di una stella Michelin per il suo ristorante Sine by Pinto di Milano.

La seconda è Nonna Silvi, pseudonimo di Silvana Bini, food creator toscana amatissima sui social con oltre 4 milioni di follower su Instagram, simbolo di una cucina casalinga legata alla tradizione.

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È proprio Borghese a raccontare la scelta di portare Nonna Silvi in giuria:

«Ho voluto inserire nel cast una nonna sprint, seguitissima sul web, esperta di cucina casalinga e attaccatissima alla tradizione toscana. Alcuni piatti non sapeva neanche esistessero e convincerla ad assaggiarli è stata un’impresa».

In alcune puntate, al posto di Nonna Silvi, siederà in giuria Barbara Bouchet mamma di Alessandro e anch’essa nonna con una particolarità che lo chef non manca di sottolineare con ironia: «Mia mamma non sa proprio cucinare!».

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Vip agguerriti, jolly salvavita e qualche disastro dietro le quinte

Il format rimane quello rodato delle edizioni precedenti due celebrity, un menu completo, una giuria che decreta il vincitore ma anche quest’anno non mancheranno i colpi di scena. I concorrenti potranno contare su due jolly: “Chiama casa”, che permette di ricevere consigli a distanza da qualcuno di esperto, e “SOS Borghese”, con lo chef che scende direttamente ai fornelli per aiutare la celebrity in difficoltà.

Tra i volti che si sfideranno nel corso delle puntate in onda dal lunedì al venerdì ci sono nomi molto noti: Jerry Calà e Johnny Calà, Ciro Priello e Fabio Balsamo, Ciccio Graziani e Pierluigi Pardo, Stefano Corti e Ignazio Moser, Simona Izzo e Francesco Venditti, Valerio Staffelli e Rebecca Staffelli, oltre a Guido Meda, Davide Camicioli, Giulia Vecchio, Toni Bonji, Virna Toppi e Giuseppe Giofrè.

Borghese rivela che la categoria più competitiva è quella degli sportivi: «Non rinunciano alla competizione nemmeno ai fornelli». Ma non sono gli unici a prendersi sul serio alcuni vip avrebbero addirittura seguito un corso di cucina prima delle riprese o si sono esercitati a casa replicando il menu da portare in gara. Tra i piatti più sorprendenti delle edizioni passate, lo chef cita la pasta e patate di BigMama e le animelle con salsa di peperoni preparate dal rugbista Andrea Lo Cicero.

Dietro le quinte, come da tradizione, non sono mancati momenti memorabili per tutt’altri motivi: inciampi, tagli, litigate post-sconfitta e persino qualche concorrente convinto di trovare tutto già pronto senza dover davvero mettere le mani in pasta.