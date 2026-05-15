La terza stagione di The Pitt si sposterà nel freddo di novembre, circa quattro mesi dopo la giornata del 4 luglio raccontata nella seconda. Durante la presentazione degli Upfront di Warner Bros. Discovery, Noah Wyle e Katherine LaNasa hanno confermato ufficialmente il cambio di ambientazione, anticipando un capitolo ricco di nuove tensioni e dinamiche inedite per il Pittsburgh Trauma Medical Center.

La conferma non è arrivata del tutto a sorpresa: già al PaleyFest LA 2026, Wyle aveva anticipato il setting invernale, sottolineando come la stagione fredda porti con sé una tipologia ben precisa di emergenze. Come aveva spiegato lo stesso attore:

“In inverno si registrano più incidenti stradali, più ghiaccio nero, più caldaie che esplodono.”

Una scelta narrativa che si traduce concretamente in casi medici mai visti nelle stagioni precedenti, con conseguenze dirette sulla struttura degli episodi e sullo stile visivo della serie.

Agli Upfront, Wyle ha poi aggiunto:

“È ambientata all’inizio di novembre, appena prima delle festività, e porterà un nuovo insieme di emergenze, confronti e complicazioni.”

Il riferimento alle festività ha subito scatenato interpretazioni: le due date più plausibili restano il Veterans Day dell’11 novembre e il Giorno del Ringraziamento del 26 novembre. Tuttavia, la precisazione “appena prima” suggerisce che la giornata raccontata potrebbe non coincidere con nessuna ricorrenza ufficiale, pur risentendone l’atmosfera. Il tema dei veterani, del resto, è già presente nel DNA della serie attraverso personaggi come il dottor Jack Abbot (Shawn Hatosy) e il dottor Duke Ekins, interpretato da Jeff Kober, veterano e amico di Robby che rappresenta quella fetta di popolazione spesso dimenticata finché non finisce in un reparto di traumatologia.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Produzione, cast e cosa aspettarsi dalla stagione 3

Sul fronte produttivo, il produttore esecutivo e regista John Wells ha confermato che la writers’ room è al lavoro da marzo e che le riprese inizieranno a giugno, con l’obiettivo di tornare su Max a gennaio 2027. I nuovi episodi saranno di nuovo 15, mantenendo il formato consolidato delle stagioni precedenti. Anche il creatore e showrunner R. Scott Gemmill ha fatto il punto sulla sceneggiatura:

“Abbiamo definito la stagione a grandi linee. Ora ci stiamo concentrando sui singoli episodi e sui personaggi.”

Al centro della nuova stagione ci sarà il percorso del dottor Robby, già segnato da un forte stress psicologico al termine della seconda stagione. Gemmill ha anticipato che il personaggio non ha ancora “toccato il fondo” e che il suo periodo di allontanamento dall’ospedale, durato oltre tre mesi, sarà cruciale ma tutt’altro che privo di rischi. Il suo rientro non avverrà direttamente in corsia, e la stagione ruoterà attorno alla possibilità, o meno, di ricostruirsi dopo una crisi profonda senza cancellare le conseguenze emotive accumulate.

Sul fronte del cast, il nucleo principale resterà intatto, con il ritorno di figure chiave come la dottoressa Baran Al-Hashimi. La dottoressa Javadi (Shabana Azeez) avrà invece un’evoluzione più marcata, avvicinandosi sempre di più alla psichiatria d’emergenza. Non farà invece parte della terza stagione la dottoressa Samira Mohan, interpretata da Supriya Ganesh, in una scelta coerente con il realismo che contraddistingue la serie nel raccontare il naturale ricambio di personale degli ospedali universitari. A compensare questo addio arriva però una promozione importante: Ayesha Harris, già presente nelle stagioni precedenti nei panni della dottoressa Parker Ellis, diventa membro fisso del cast, passando da ruolo ricorrente a protagonista, con un focus potenzialmente più ampio sulle dinamiche del turno notturno.

La decisione di collocare la stagione a soli quattro mesi di distanza dalla precedente risponde anche a un’esigenza narrativa precisa: evitare lunghi recap degli eventi intermedi e riportare immediatamente lo spettatore dentro le dinamiche dell’ospedale, con personaggi che non si sono trasformati radicalmente ma devono ancora fare i conti con le conseguenze delle loro scelte. Una serie che, non a caso, ha già conquistato 13 candidature agli Emmy Award nelle sue prime due stagioni, portando a casa cinque premi, quattro dei quali nelle categorie recitative. Chi fosse in ritardo con le stagioni precedenti può recuperarle su Sky, NOW e Max, mentre la prima stagione è disponibile anche su Prime Video.