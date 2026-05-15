Le riprese di The Batman 2 sono ufficialmente partite nel Regno Unito e Matt Reeves non ha perso tempo: il 14 maggio, attraverso una serie di post su X, il regista ha svelato ufficialmente i nuovi volti che popolerranno la sua Gotham City. Tra conferme attese e sorprese inedite, il cast del sequel si fa sempre più ricco.

Sebastian Stan, Scarlett Johansson e la famiglia Dent al centro del sequel

Il grande protagonista degli annunci è senza dubbio Harvey Dent, personaggio chiave della mitologia di Batman che nel sequel sarà interpretato da Sebastian Stan. Reeves lo ha presentato con una GIF che lo ritrae in penombra, il volto attraversato da emozioni contrastanti un’anticipazione visiva perfetta per un personaggio destinato a vivere una delle cadute più drammatiche dell’universo DC. A corredare l’immagine, la didascalia “In a Gotham state of mind… Welcome”.

Al suo fianco ci sarà Scarlett Johansson nei panni di Gilda Dent, moglie del procuratore distrettuale. Nei fumetti DC, Gilda è la donna che ha amato Harvey prima della sua trasformazione in Due Facce: portarla sullo schermo suggerisce che il film vorrà raccontare la caduta di Dent anche attraverso le relazioni personali che quella stessa caduta distruggerà. La GIF scelta da Reeves per la Johansson la ritrae concentrata al volante, accompagnata dalla frase “Next exit, Gotham… Welcome”.

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In a Gotham state of mind… Welcome. 🦇🦇 pic.twitter.com/K3bCD83zCI — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 14, 2026

A completare il quadro familiare, Charles Dance interpreterà Charles Dent, padre di Harvey e la GIF usata dal regista, tratta dal suo ruolo in Il Trono di Spade, è tutto un programma.

Out of the shadows… Welcome. 🦇🦇 pic.twitter.com/Yf6hhfbErq — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 14, 2026

Tra le novità più interessanti figura anche l’attore tedesco Sebastian Koch, noto per Homeland e Your Honor, il cui personaggio non è stato ancora rivelato ufficialmente. La GIF scelta da Reeves proviene dal quinto film di Die Hard, con la didascalia “Locked and loaded for Gotham”: i fan stanno ipotizzando che possa interpretare Hugo Strange oppure il detective Harvey Bullock.

Locked and loaded for Gotham… Welcome. 🦇🦇 pic.twitter.com/Tc6lcAkJ4N — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 14, 2026

Un’altra new entry è Brian Tyree Henry, già visto nell’universo DC con una piccola apparizione in Joker del 2019, anche in questo caso senza un personaggio ancora comunicato ufficialmente.

Welcome to the party, man… 🦇🦇 pic.twitter.com/9ESphamrCI — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 14, 2026

Lo stesso Stan, in una recente intervista, ha definito il film “una sfida, come tutto il resto”, aggiungendo: “Penso che sia un film davvero ambizioso e, se facciamo tutto nel modo giusto e sono così entusiasta di Matt Reeves penso che sorprenderà davvero molte persone.”

See you all in Gotham… soon. 🦇🦇 pic.twitter.com/0xkp1usPVN — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 14, 2026

Il cast di ritorno, il contesto del sequel e la data di uscita

Accanto alle novità, ovviamente torna Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e Reeves ha già anticipato che questa volta il racconto si concentrerà maggiormente sul personaggio del miliardario di Gotham, dato che “il primo è così incentrato su Batman”. Con lui ritroveremo Colin Farrell come Il Pinguino, Jeffrey Wright nel ruolo del commissario James Gordon e Andy Serkis in quello di Alfred Pennyworth. Tornano anche Con O’Neill come capo della polizia Mackenzie Bock, Jayme Lawson nella parte della sindaca Bella Reál e Gil Perez-Abraham come l’agente Martinez. Da non dimenticare Barry Keoghan, che riprenderà il ruolo del Joker già introdotto nel primo capitolo.

Sul fronte della sceneggiatura, Reeves potrà contare questa volta su Mattson Tomlin come coautore ufficiale Tomlin aveva già collaborato in modo non accreditato al primo film. Il sequel arriva a cinque anni di distanza da The Batman del 2022, che aveva incassato oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo, con un ritardo dovuto in parte a problemi di salute del regista e in parte al riassetto dei DC Studios. James Gunn e Peter Safran hanno scelto di lasciare il Bruce Wayne di Pattinson completamente libero dalla continuity del nuovo DC Universe, confermandolo nell’etichetta Elseworlds. L’appuntamento in sala è fissato per il 1° ottobre 2027.