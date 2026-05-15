La cancellazione di Law & Order: Organized Crime dopo cinque stagioni ha riacceso una domanda che i fan del franchise si portano dietro da tempo: rivedremo Elliot Stabler in Law & Order: Unità Speciale? A rispondere è stata la showrunner Michele Fazekas, che in un’intervista con TVLine non ha nascosto il suo entusiasmo all’idea.

Il desiderio di rivedere Christopher Meloni nei panni del detective Stabler si è fatto ancora più intenso dopo il primo episodio della stagione 27, in cui il personaggio ha detto alla sua storica partner Olivia Benson (interpretata da Mariska Hargitay) di amarla. Un momento che ha inevitabilmente riaperto il capitolo di una delle relazioni più iconiche della televisione americana. Fazekas ha però rivelato che, nel corso della stessa stagione, ci sono state ben due occasioni in cui aveva pianificato un ritorno di Stabler, poi saltate a causa degli impegni dell’attore.

La prima riguardava il crossover con Law & Order – I due volti della giustizia: nel nono episodio, Benson si è limitata a telefonargli per avvertirlo di una possibile minaccia estremista, una soluzione di ripiego rispetto a una scena scritta appositamente per lui. La seconda opportunità mancata era il finale di stagione, anche se Fazekas ha ammesso di non rimpiangerlo troppo: “La scena con Velasco e Benson era probabilmente la scena che avrei girato con Stabler e Benson. E in realtà mi piace molto com’è andata.”

Guardando alla stagione 28, la showrunner si è espressa con chiarezza sul valore del personaggio all’interno della serie: “Voglio usarlo il più possibile, ma non voglio inserirlo in una scena poco importante. Bisogna usarlo con uno scopo preciso. Quindi, sì, mi piacerebbe riportare Stabler ogni tanto.” Fazekas, che prima di guidare SVU ha lavorato come sceneggiatrice proprio durante gli anni in cui Benson e Stabler erano i protagonisti indiscussi, ha anche sottolineato quanto sia importante continuare a esplorare quella relazione: “È una relazione fondamentale per Benson. È cresciuta in tanti modi, e quella relazione è cambiata, e anche Stabler è una persona diversa. Cosa sono adesso l’uno per l’altra? Esplorare tutto questo sarebbe fantastico.”

Meloni tra nuovi impegni e una reunion con Hargitay

Il principale ostacolo a un ritorno di Stabler rimane, come si è visto, l’agenda di Christopher Meloni. L’attore, 65 anni, è attualmente impegnato nelle riprese di The Land, nuovo drama sportivo di Hulu ideato da Dan Fogelman, già creatore di This Is Us. Nella serie, ambientata nel mondo della NFL, Meloni interpreta il capo allenatore di una squadra di football americano, un padre di famiglia alle prese con pressioni tanto professionali quanto personali. Al suo fianco nel cast figurano Mandy Moore e William H. Macy.

La cancellazione di Organized Crime, ufficializzata il 16 aprile 2026, ha spinto Meloni a un messaggio emotivo sui social in cui ha ringraziato i fan “non solo per aver dato al personaggio di Elliot Stabler longevità, ma per essere rimasti con lui e averlo accolto di nuovo”, concludendo con un significativo “mi avete dato una vita.” Pochi giorni dopo, il 24 aprile, ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Hargitay con la didascalia: “Cosa si fa di giovedì quando si è ancora a Los Angeles e si è appena rimasti disoccupati.” La risposta di Hargitay non si è fatta attendere: un semplice ma eloquente “P4L [partners for life]” nei commenti.

Anche la stessa Hargitay si è detta apertamente favorevole a una riunione sullo schermo: “Amo Chris e amo recitare con lui, quindi sono sempre aperta a lavorare con lui e a far incontrare di nuovo Benson e Stabler.” Ha però sottolineato, con realismo, che Meloni è “un attore molto richiesto”, e che tutto dipenderà dalla compatibilità degli impegni. “Spero di sì”, ha dichiarato a Deadline quando le è stato chiesto di un possibile ritorno in SVU. “Il fatto che la nostra relazione sia stata così iconica è qualcosa di significativo per entrambi.”

Nel frattempo, Law & Order: Unità Speciale entra nella stagione 28 con il vento in poppa: la stagione 27 ha registrato una crescita degli ascolti superiore al 20%, confermando la serie come uno degli asset più solidi sia per il network lineare che per la piattaforma Peacock. Un contesto che rende ancora più appetibile l’idea di riportare Stabler, anche solo occasionalmente, in quello che è sempre stato il suo vero universo narrativo.