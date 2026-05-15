Il futuro della Prima Famiglia Marvel non è mai stato così incerto. Mentre i Fantastici 4 si preparano a tornare sul grande schermo in Avengers: Doomsday, il sequel diretto de I Fantastici 4: Gli Inizi sembra aver appena perso un pezzo fondamentale del suo puzzle creativo.

La notizia, diffusa dall’insider Jeff Sneider, è che Matt Shakman non tornerà alla regia per il secondo capitolo della Prima Famiglia. Il motivo è ormai ufficiale: il regista è stato ingaggiato da 20th Century Studios per dirigere un nuovo film de Il Pianeta delle Scimmie, con Josh Friedman alla sceneggiatura. Il dettaglio che rende la cosa ancora più significativa è che Friedman aveva co-sceneggiato proprio I Fantastici 4: Gli Inizi, il che significa che il sequel perde in un colpo solo sia il regista che parte del team creativo originale.

I periodi di produzione dei due film si sovrapporrebbero, rendendo di fatto impossibile per Shakman gestire entrambi i progetti. Va detto, però, che con un orizzonte temporale di almeno tre anni prima di un eventuale sequel, non è del tutto escluso che Shakman possa chiudere il capitolo sulle scimmie e rientrare nel progetto Marvel in un second momento.

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Stando alle stime più recenti, un sequel dei Fantastici 4 difficilmente potrebbe arrivare prima del 2029, considerando il fitto calendario del MCU post-Secret Wars. Ad oggi il progetto è privo di titolo ufficiale, data di uscita e, ora, anche di un regista confermato, nonostante il primo film abbia incassato oltre 521 milioni di dollari in tutto il mondo, un risultato che di certo non giustificherebbe l’abbandono del franchise.

Sul fronte dei possibili sostituti alla regia, alcuni nomi circolano già: Destin Daniel Cretton, che ha già lavorato con i Marvel Studios su Shang-Chi e Wonder Man, e Brad Bird, regista visionario che non ha ancora avuto occasione di collaborare con Marvel. Nessuna di queste opzioni è però stata confermata.

Il ruolo dei Fantastici 4 nel grande schema del MCU

Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm torneranno comunque sul grande schermo con l’intero cast originale, formato da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, in Avengers: Doomsday, atteso in Italia per il 16 dicembre 2026. La loro presenza nel film corale non è casuale: la scena post-credit de I Fantastici 4: Gli Inizi, che introduceva il Dottor Destino, era stata girata proprio durante le riprese di Doomsday e diretta da Anthony e Joe Russo, i registi del quinto capitolo degli Avengers. Shakman ha rivelato che i Russo erano stati molto coinvolti nella produzione del film, visitando i set e familiarizzando con i personaggi in vista di ciò che accadrà nel loro film.

Il legame narrativo tra la Prima Famiglia e il Dottor Destino troverà quindi ulteriore sviluppo in Doomsday, e probabilmente anche in Avengers: Secret Wars, previsto per il 2027, dove il villain è destinato a riapparire. È verosimile che la direzione creativa del sequel dei Fantastici 4 dipenda in buona parte da come questi eventi si chiuderanno, rendendo il periodo post-Secret Wars il momento più naturale per una nuova avventura della Prima Famiglia.