La serata di martedì 5 maggio 2026 ha offerto una programmazione ricca e variegata su tutte le reti generaliste, con sfide interessanti sia in prima serata che nella fascia dell’access prime time. Mentre i dati Auditel completi della prima serata sono attesi per la mattinata di oggi, quelli dell’access prime time sono già disponibili e raccontano una storia inaspettata.

A sorpresa, è La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti su Canale 5 a vincere la sfida dell’access prime time, raccogliendo 5.149.000 spettatori pari al 25% di share, superando Affari Tuoi di Stefano De Martino su Rai 1, che si è fermato a 4.701.000 spettatori con il 22,7%. Un risultato che ribalta momentaneamente il dominio quasi costante del programma Rai nella fascia preserale. Cinque Minuti con Bruno Vespa, in onda subito prima su Rai 1, aveva già raccolto 3.950.000 spettatori con il 20,6%.

Più distaccati gli altri appuntamenti della fascia: Un Posto al Sole su Rai 3 ha tenuto bene con 1.402.000 spettatori e il 6,7%, seguito da Otto e Mezzo su La7 con Giovanni Floris a 1.848.000 spettatori e il 8,9%. Sotto il milione, invece, Il Cavallo e la Torre su Rai 3 con 999.000 spettatori e N.C.I.S. Unità Anticrimine su Italia 1 con 993.000 spettatori, mentre 4 di Sera su Rete 4 si è attestato su 977.000 spettatori nella prima parte e 853.000 nella seconda.

La prima serata: Grande Fratello Vip, Montalbano e il duello dei talk

In prima serata, Canale 5 ha puntato sul Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, con la diciassettesima puntata della stagione 2026 in cui il televoto ha acceso la serata. Tra i concorrenti chiamati al giudizio del pubblico figuravano Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Marco Berry, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Francesca Manzini. I dati di share della puntata non erano ancora disponibili al momento della pubblicazione, ma lo storico della stagione racconta di un programma che ha oscillato tra il 14% e il 18%, con un picco del 18,35% alla prima puntata.

Rai 1 ha risposto con la replica di un classico intramontabile, Il Commissario Montalbano, proponendo l’episodio “La pazienza del ragno”. Sul fronte dell’informazione e dell’intrattenimento, Le Iene Presentano: Inside su Italia 1 ha dedicato la puntata a un tema scottante: l’anima nera della Chiesa e i casi di presunti abusi sessuali in Vaticano, un contenuto che raramente lascia indifferenti. Su Rai 2 è andato in onda Belve Crime, lo spin-off dedicato alla cronaca nera del programma condotto da Francesca Fagnani.

I talk di approfondimento politico hanno animato le reti minori: su Rete 4 Bianca Berlinguer ha guidato È sempre Cartabianca, mentre su La7 Giovanni Floris ha portato in onda il consueto DiMartedì. Sul Nove, invece, la serata è stata all’insegna di Michael Jackson Anatomia di una Caduta, con un focus sulla vicenda del Re del Pop che negli ultimi mesi ha continuato ad attirare attenzione da parte del pubblico televisivo.