Domani sera, martedì 5 maggio, Italia 1 propone in prime time un nuovo appuntamento con “Le Iene presentano: Inside”, lo spin-off ideato da Davide Parenti. Al timone dello speciale c’è Matteo Viviani, con la scrittura affidata a Nicola Remisceg, per una serata che non lascia spazio all’indifferenza.

Il titolo scelto per questa puntata è già di per sé una provocazione: “Ci si può abituare alla guerra?”. Una domanda che suona quasi paradossale, eppure sempre più attuale in un momento storico in cui i conflitti armati occupano stabilmente le prime pagine, i feed social e le conversazioni quotidiane. Perché, per quanto si tenti di percepire la guerra come qualcosa di lontano e distante, i numeri raccontano una realtà ben diversa: all’inizio del 2026 nel mondo sono attivi 56 conflitti, distribuiti su cinque continenti. Solo l’Antartide ne è esclusa, ma non certo per meriti umani: semplicemente non c’è nessuno da colpire.

Dall’Ucraina all’intelligenza artificiale: la guerra entra in casa nostra

La puntata non si limita a fotografare il quadro globale, ma prova ad analizzarlo in profondità grazie al contributo di economisti, esperti militari e giornalisti di settore, chiamati a spiegare come la guerra sia diventata una presenza pervasiva anche per chi non si trova direttamente in zona di conflitto. L’Italia, pur non essendo coinvolta militarmente, non può permettersi di guardare altrove: in un mondo sempre più interconnesso, ciò che accade in Ucraina o in altre aree calde produce ripercussioni concrete anche sul nostro quotidiano, dagli equilibri politici alle dinamiche economiche, fino alla percezione collettiva della sicurezza.

C’è poi un tema che rischia di passare inosservato ma che Matteo Viviani porta sotto i riflettori con forza: il ruolo dell’intelligenza artificiale nella narrazione bellica. Le immagini della guerra in Iran, ad esempio, hanno inondato i social nelle ultime settimane, ma quante di quelle scene sono reali? Oggi, con strumenti alla portata di chiunque, è possibile generare video di conflitti praticamente indistinguibili dal vero, alimentando una narrazione manipolata e difficile da decifrare. Durante la puntata, Viviani guida il pubblico nel riconoscere i falsi e nell’analizzare come questa tecnologia venga usata, a volte in modo strumentale, per costruire o smontare la realtà bellica secondo convenienze politiche o propagandistiche.

Un appuntamento, quello di domani sera su Italia 1, che punta a fare qualcosa di più che semplice informazione: invita a interrogarsi su quanto siamo disposti ad accettare come normale ciò che normale non dovrebbe essere.