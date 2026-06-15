A Uomini e Donne si va per trovare l’amore ma talvolta può capitare anche di ricevere qualche altra gradevole sorpresa che esula dalla sfera sentimentale. Questo è ciò che è accaduto a due note e discusse dame del programma, ovvero Gemma Galgani e Ida Platano. Malgrado le due non condividano più l’esperienza della trasmissione, la loro amicizia è rimasta indissolubile. Proprio in questi giorni, infatti, hanno trovato il modo e il tempo per incontrarsi e trascorrere una giornata insieme. Il tutto è avvenuto contestualmente alla diffusione di un’indiscrezione secondo la quale sembrerebbe che Ida potrebbe tornare a UeD a settembre.

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Le voci sul possibile ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne

Dopo le fallimentari esperienze avute a Uomini e Donne, Ida Platano si era presa una pausa dalla trasmissione, senza rivelare se sarebbe mai tornata. In questi giorni, però, sta circolando in rete un’indiscrezione che prevederebbe un pronto ritorno della dama nel parterre già dal prossimo settembre. Purtroppo, Ida non è riuscita a trovare l’amore neppure al di fuori del programma. Al momento è ancora single, dunque, ha tutte le carte in regola per rientrare nella trasmissione. Per adesso, la donna non ha né confermato, ma neppure smentito, queste indiscrezioni, comportamento che sta fomentando le speranze di chi non attende altro che un suo ritorno. Per contro, però, ci sono anche molti utenti del web che, invece, non si auspicano minimamente che questo accada. Tali persone stanno manifestando apertamente il loro disappunto mediante i social.

La reazione degli utenti del web e l’incontro con Gemma Galgani che fomenta le critiche

In questi giorni, Ida Platano e Gemma Galgani si sono incontrate a Milano per passare una giornata in compagnia. Le due hanno immortalato tutto sui social, scatenando l’immediata reazione degli utenti del web. Dai loro rispettivi profili Instagram sono apparsi video e foto in cui le dame sono intente a fare un aperitivo e a scambiarsi commenti e parole colme di affetto e amicizia. Al termine della giornata, poi, Ida è salita sul treno, mentre Gemma era sui binari intenta a salutarla dando luogo ad una scena da film strappalacrime.

Ad ogni modo, l’incontro tra Gemma e Ida ha dato ampio spazio ai telespettatori di Uomini e Donne di commentare l’eventuale ritorno della Platano nel parterre. Ebbene, in tanti si sono mostrati in disaccordo, reputando questa ipotetica decisione insensata. Gemma e Ida sono state prese d’assalto con commenti dispregiativi incentrati sulla loro età e, soprattutto, sul fatto che non riescano a trovare una persona in grado di rimanere al loro fianco in maniera duratura. La questione è stata affrontata anche da Opinionista Social, il quale ha ironizzato sulla faccenda dicendo che il ritorno di Ida sia inutile, in quanto al fianco di Gemma c’è già Gloria Nicoletti, che in quanto a fortuna sugli uomini, non sembra essere molto distante dalle due donne. Ad ogni modo, al momento non ci sono conferme ufficiali di quanto detto, dunque, non resta che attendere per vedere come evolverà la situazione.