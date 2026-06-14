Tra le coppie, molto discusse, che si sono formate quest’anno a Uomini e Donne c’è stata anche quella composta da Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante. Sono alcuni mesi, ormai, che i due stanno vivendo la relazione lontano dai riflettori, ma di tanto in tanto i fan vengono aggiornati mediante i social circa l’andamento del loro rapporto. Proprio in queste ore, entrambi i protagonisti hanno pubblicato un post che, in poco tempo, ha diviso gli utenti del web.

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Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante più innamorati che mai dopo Uomini e Donne: la reazione del web

Dopo tanti alti e bassi, Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante hanno ritrovato il loro equilibrio ed hanno deciso di gettarsi il passato alle spalle e viversi la loro relazione lontano da Uomini e Donne. Malgrado i numerosi dubbi di tante persone sul loro conto, la coppia sta dimostrando di essere collaudata e più innamorata che mai. A distanza di un bel po’ di tempo dalla loro uscita dal programma, infatti, i due stanno ancora insieme e sembrano più felici che mai.

In una recentissima foto pubblicata su Instagram, infatti, i due appaiono insieme, in compagnia di un’altra persona, una certa Giovanna Gigante che, molto probabilmente, è la sorella di Elisabetta. I tre sono in un bar dell’Isola d’Elba, intenti a godersi le specialità del posto e, naturalmente, la splendida compagnia. A rendere il tutto ancora più significativo sono i sorrisi stampati soprattutto sul volto delle due donne, e poi la canzone inserita come sottofondo da Sebastiano. Il cavaliere, infatti, ha scelto come brano “Il meglio deve ancora venire” di Luciano Ligabue.

Questo elemento, dunque, conferma che tra Sebastiano ed Elisabetta le cose stiano procedendo a gonfie vele e non si esclude che, molto presto, i due potrebbero prendere la decisione di andare a convivere stabilmente, in modo da eliminare totalmente la distanza che c’è tra di loro. Ad ogni modo, il post in questione ha diviso gli utenti del web. Alcuni si sono schierati dalla parte della coppia, asserendo che entrambi non potevano fare scelta migliore. Altri, invece, li hanno accusati di non essere in grado di trasmettere nessuna emozione e di rappresentare il nulla. Nonostante tutto, però. i due stanno ignorando le critiche e si stanno focalizzando solamente sulla loro storia d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gigante (@gigantebetta)

Come va tra le altre coppie che si sono formate di recente a UeD

Tra le altre coppie che stanno durando fuori da Uomini e Donne c’è anche quella formata da Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. Dopo un momento di crisi vissuto di recente, i due sono tornati insieme più forti che mai, e lo dimostrano anche i tanti contenuti che stanno condividendo sui social in cui appaiono felici e innamorati. In queste ore, inoltre, anche Cinzia Paolini e Marco Troiani hanno ufficializzato il loro fidanzamento con una foto. Fino ad ora, infatti, i due si erano limitati a condividere contenuti in cui non venivano mai ripresi i loro volti, mentre adesso hanno scelto di venire allo scoperto. Nel loro caso, però, ci sono molti detrattori che non credono alla veridicità dei loro sentimenti, sta di fatto che prevedono la fine della relazione al termine dell’estate, con conseguente ritorno in studio di entrambi, maggiormente di Cinzia, staremo a vedere. In ogni caso, una cosa è certa, le coppie che si sono formate al Trono Over si stanno mostrando decisamente più durature di quelle che, invece, sono nate al Trono Classico.