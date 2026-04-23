Dal 7 maggio Send Help, il film targato 20th Century Studios diretto da Sam Raimi, sarà disponibile in streaming esclusiva su Disney+ in Italia, mentre negli Stati Uniti approderà su Hulu. Un titolo che ha già convinto critica e pubblico durante la sua uscita al cinema, e che ora è pronto a raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Il film ha debuttato negli Stati Uniti il 30 gennaio 2026 con première al TCL Chinese Theatre di Los Angeles il 21 gennaio e ha incassato 94 milioni di dollari a fronte di un budget di 40 milioni, confermandosi un successo commerciale oltre che critico. Su Rotten Tomatoes ha ottenuto il 93% Certified Fresh, mentre Metacritic gli ha assegnato un punteggio di 75 su 100 sulla base di 40 recensioni, con un giudizio “generalmente favorevole”. Il pubblico, intervistato da CinemaScore, ha premiato il film con una media di B+.

La storia ruota attorno a Linda Liddle, una stratega aziendale che attende da tempo una promozione promessale da Bradley Preston, figlio del suo ex capo e nuovo CEO dell’azienda. Invece della tanto desiderata posizione, Bradley la assegna a Donovan, una nuova assunzione ed ex fratello di confraternita, innescando una tensione già esplosiva tra i due. Quando un disastro aereo li lascia come unici sopravvissuti su un’isola deserta, la dinamica di potere che li ha sempre definiti si capovolge completamente: lontano dall’ufficio, non contano più le gerarchie, e ha inizio una battaglia di volontà e astuzia che Raimi trasforma in un survival thriller dalla comicità horror, teso e pungente.

Cast, produzione e colonna sonora

A interpretare i protagonisti ci sono Rachel McAdams e Dylan O’Brien, che danno vita a uno scontro dalla comicità dark e dall’escalation imprevedibile. McAdams candidata all’Oscar e al Tony Award era già apparsa in un precedente film di Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness del 2022, in un ruolo che il regista stesso riteneva non valorizzasse appieno il suo talento: Send Help nasce anche dalla volontà di darle spazio in un progetto costruito attorno alle sue capacità. Il cast include inoltre Edyll Ismail, Dennis Haysbert, Xavier Samuel, Chris Pang, Thaneth Warakulnukroh ed Emma Raimi.

La sceneggiatura è firmata da Damian Shannon e Mark Swift, mentre le riprese iniziate a febbraio 2025 e concluse il 17 aprile si sono svolte tra Sydney, Los Angeles e la Thailandia, contribuendo a dare al film una fotografia suggestiva e ambiziosa. La colonna sonora è firmata da Danny Elfman, collaboratore storico di Raimi, e pubblicata da Hollywood Records lo stesso giorno dell’uscita nelle sale americane.