La Coppa Italia 2025/2026 entra nella sua fase decisiva: martedì 21 e mercoledì 22 aprile vanno in scena i ritorni delle semifinali, entrambi trasmessi in esclusiva assoluta e in chiaro sulle reti Mediaset. Due serate di grande calcio che potrebbero regalare colpi di scena, con le quattro squadre pronte a giocarsi un posto nella finale.

Inter-Como e Atalanta-Lazio: tutto quello che c’è da sapere

Si parte martedì 21 aprile con Inter-Como in diretta su Canale 5 dalle ore 21.00, con il prepartita che comincerà già alle 20.40. La sfida andrà in scena a San Siro e i nerazzurri ospitano il Como dopo lo 0-0 dell’andata un risultato che tiene tutto aperto e che obbliga entrambe le squadre a sbloccarsi per la prima volta nel doppio confronto. Ricordiamo che il percorso fin qui ha visto l’Inter eliminare il Torino per 2-1 ai quarti, mentre il Como ha firmato l’impresa eliminando il Napoli al Maradona. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin, con Angiolo Radice come inviato a bordo campo. L’arbitro designato per questa sfida è Simone Sozza di Seregno.

Mercoledì 22 aprile sarà invece la volta di Atalanta-Lazio, in diretta su Italia 1 dalle 21.00 con prepartita dalle 20.30 dalla New Balance Arena di Bergamo. L’andata si era conclusa sul 2-2, un risultato che ha lasciato tutto aperto e che promette una gara ad alta intensità. Il cammino verso la semifinale è stato altrettanto avvincente per entrambe: l’Atalanta aveva eliminato la Juventus per 3-0 ai quarti, mentre la Lazio aveva superato il Bologna ai rigori. La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi, con Monica Vanali come inviata. L’arbitro del match è Andrea Colombo di Como.

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Vale la pena ricordare anche una particolarità regolamentare di questa fase: a differenza dei turni precedenti, dove in caso di parità al termine dei 90 minuti si andava direttamente ai calci di rigore, nelle semifinali tornano i tempi supplementari. Solo se dopo i 180 minuti complessivi e gli eventuali extra time l’equilibrio dovesse persistere, si procederà con i rigori.

Dove seguire le partite e come è strutturata la copertura Mediaset

Entrambe le partite saranno visibili gratuitamente su Canale 5 e Italia 1 rispettivamente oltre che in live streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it. Mediaset si è assicurata i diritti della Coppa Italia fino al 2027, garantendo così la trasmissione in esclusiva e in chiaro di tutta la competizione anche per le prossime due stagioni.

A chiudere ogni serata ci sarà il post-partita in diretta, condotto come sempre da Monica Bertini. Martedì lo studio di Canale 5 vedrà la partecipazione di Giampaolo Pazzini, Andrea Ranocchia, Christian Panucci, Federica Zille e Graziano Cesari; mercoledì, su Italia 1, il panel cambierà con Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Massimo Mauro, Mino Taveri ed Emidio Morganti.

Le due semifinali decreteranno le finaliste che si sfideranno il 13 maggio in gara unica, con lo Stadio Olimpico di Roma indicato come sede principale salvo diverse valutazioni da parte del Consiglio di Lega.