La settimana che va dall’8 al 12 giugno 2026 si annuncia particolarmente movimentata per gli abitanti di Palazzo Palladini. Tra ritorni dal passato, delusioni sentimentali e dinamiche lavorative sempre più complesse, Un Posto al Sole non smette di sorprendere il suo pubblico.

Al centro di tutto c’è la storia di Rosa, che riceve da Pino una notizia capace di scuoterne l’equilibrio emotivo proprio nel momento in cui stava cercando di voltare pagina. Il passato torna a farsi sentire, rimettendo in discussione sentimenti che lei credeva superati, e questo complica ulteriormente il già teso rapporto con Damiano. I due, dopo un aspro litigio, sembrano lentamente avvicinarsi di nuovo nel corso della settimana, ma la presenza ingombrante di Pino nella testa di Rosa rende tutto più incerto.

Parallelamente, cresce l’intesa tra Diego e Lorenza, la nuova cameriera del Vulcano che ha conquistato la simpatia del ragazzo con la sua spontaneità. Non tutti, però, guardano con favore a questo avvicinamento: intorno a Lorenza iniziano a nascere dubbi e sospetti, soprattutto da chi teme che Diego si stia lasciando coinvolgere troppo in fretta. La situazione si complica mercoledì, quando le tensioni sul lavoro con Samuel esplodono e Lorenza, sfruttando il proprio ascendente su Diego, cerca di presentarsi come vittima dei suoi sbalzi d’umore.

Sul fronte di Cristina, la settimana porta una svolta dolorosa: dopo aver scoperto la falsità di Leo, la ragazza vive una profonda disillusione che la spinge a prendere una decisione drastica per il proprio futuro. A sorpresa, trova conforto nel padre, che si rivela una presenza fondamentale in un momento di grande fragilità emotiva. Giovedì, Roberto si offre di accompagnare Greta e Cristina in aeroporto, e questo gesto non sfugge a Marina, sempre più insofferente al rapporto tra il marito e la sua ex.

Anche Ferri ha i suoi grattacapi: deciso a capire perché Mori sia passato a un’altra emittente radiofonica, avvia le proprie indagini nella speranza di portare alla luce retroscena inattesi dietro questa decisione improvvisa.

Non mancano momenti più leggeri, come quello che coinvolge Guido e Mariella, la cui vita matrimoniale continua a essere intralciata dalle vicende tragicomiche di Sergio e Bice. La tanto attesa serata della riappacificazione tra i due non fila liscia come sperato, ma una provvidenziale intuizione di Guido riesce a salvare Sergio da una crisi di virilità, aprendo scenari più ottimistici per la coppia.

Jimmy, invece, vive una giornata in piscina con Mina che rischia di essere rovinata da una vecchia conoscenza, e venerdì si ritrova a fare i conti con un senso di frustrazione profonda per non aver reagito alle provocazioni dei bulli. Chiude la settimana un’insospettabile Micaela, che si ritrova nel curioso ruolo di mediatrice in una lite tra Filippo e Serena. Infine, Alberto non riesce a smettere di pensare ad Anna, e non è l’unico a cercare notizie su di lei: un dettaglio che lascia intendere come questa storia potrebbe presto tornare prepotentemente al centro delle trame.

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Come vedere le puntate

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Se doveste perdere una puntata, potete recuperarla su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai disponibile da PC, smartphone, tablet e smart TV, dove gli episodi vengono caricati subito dopo la messa in onda televisiva.