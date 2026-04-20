Lunedì 20 aprile, Quarta Repubblica torna in prima serata su Retequattro alle 21:33 con una puntata dedicata ai principali scenari internazionali del momento. Nicola Porro condurrà un approfondimento serrato sulle tensioni tra Giorgia Meloni e Donald Trump e sugli ultimi sviluppi del conflitto in Iran, temi che in questo momento tengono banco sia in Italia che in Europa.

Tra gli ospiti più attesi della serata c’è Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, che rilascerà un’intervista esclusiva al programma. Il giovane politico francese, figura sempre più centrale nella destra europea, esporrà la sua visione sulle sfide globali e sul ruolo che la destra continentale intende giocare in questo contesto geopolitico.

Al dibattito parteciperanno, tra gli altri, Alessandro Sallusti, Angelo D’Orsi, Piero Sansonetti, Giorgio Mulè, Andrea Ruggieri, Fausto Biloslavo, Stefano Cappellini, Lucetta Scaraffia, Hoara Borselli, Felice Manti e Giuseppe Cruciani: un panel ampio e variegato, che garantisce un confronto su posizioni diverse.

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Mascherine Covid e Ilaria Salis: gli altri temi della serata

Oltre alla politica estera, la puntata dedicherà spazio a due inchieste di carattere interno. La prima riguarda le forniture di mascherine durante l’emergenza Covid: Quarta Repubblica presenterà documenti inediti su uno dei capitoli più controversi della gestione pandemica, un tema che continua ad alimentare polemiche e interrogativi sulla trasparenza degli appalti pubblici straordinari di quegli anni.

A chiudere la serata, un’inchiesta sui legami internazionali di Ilaria Salis, l’attivista italiana eletta al Parlamento Europeo, che da tempo si trova al centro del dibattito politico nazionale. Il programma, in onda dal 2018 e prodotto da Videonews, apre tradizionalmente con un servizio d’inchiesta per poi proseguire con il confronto in studio tra ospiti e commentatori.