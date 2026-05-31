Con la fine della stagione di Belve, Rai 2 affida il martedì sera a Monica Setta e al suo format di interviste. Dal 9 giugno, Storie al Bivio di Sera prenderà posto alle 21.20 sul secondo canale pubblico (e in streaming su Rai Play), portando in prima serata uno spazio dedicato a confessioni inedite, memorie private e quei momenti cruciali in cui la vita prende una piega inaspettata.

Il passo in avanti rispetto alla versione diurna non riguarda solo l’orario, ma anche il perimetro degli ospiti. Se Storie al Bivio pomeridiano aveva costruito la sua identità attorno al mondo dello spettacolo con un focus prevalentemente femminile, la versione serale apre le porte anche agli uomini e allarga il campo a personaggi del mondo della politica, della musica, dello sport, del giornalismo e della cronaca. Il cuore del programma, però, resta lo stesso: non si celebra la carriera, ma si esplorano i bivi esistenziali, quei momenti in cui un sì o un no hanno cambiato tutto. Cadute, rinascite, errori, affetti perduti e ritrovati, ricordi d’infanzia e di adolescenza, persone che hanno trasformato il percorso umano e professionale di ciascun ospite.

Ogni puntata sarà arricchita da immagini di archivio, contributi video e inserti musicali, per costruire un racconto che non sia solo intervista ma anche viaggio dentro la vita di chi si siede davanti a Monica Setta. L’appuntamento è fissato ogni martedì dal 9 giugno fino al 4 agosto. Confermato anche il doppio appuntamento settimanale: il sabato pomeriggio, a partire dal 6 giugno alle 15.30, tornerà regolarmente su Rai 2 Storie al Bivio Estate.

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Gli ospiti della prima puntata: storie che fanno rumore

Se il format promette intimità e rivelazioni, la prima puntata sembra mantenere la promessa. Ad aprire il ciclo di interviste sarà Corinne Cléry, che sceglie Storie al Bivio per rompere un lungo silenzio su una vicenda familiare molto dolorosa: una rottura profonda con suo figlio, nata da una questione legata alla donazione della nuda proprietà di una casa che lui avrebbe cercato di vendere a sua insaputa. La Cléry parla di aggressioni fisiche, furti e messaggi in cui il figlio le augurava la morte, rivelando di aver deciso di tagliare ogni rapporto con lui. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche Serena Grandi, che si sarebbe schierata contro di lei in una causa legale.

Al Bano Carrisi tornerà invece a parlare della scomparsa di sua figlia Ylenia, affrontando la questione sotto nuove prospettive, insieme ad altri capitoli della sua lunga carriera e della sua vita personale. Un ospite che difficilmente delude quando si tratta di aprirsi sul privato.

Tra le storie più attese c’è quella di Arianna Rapaccioni Mihajlovic, vedova del campione Sinisa Mihajlovic: racconterà il primo incontro, l’amore costruito nel tempo e il dolore vissuto durante la malattia del marito, rivelando anche le parole che lui le sussurrò prima di morire.

«Ricordati che ti amo. Ora ci sarai tu come guida per i nostri figli.»

A chiudere il quadro degli ospiti della prima serata sarà Nancy Dell’Olio, l’avvocata pugliese nota al grande pubblico per le sue frequentazioni nel mondo dello spettacolo e della politica, che per la prima volta racconterà un episodio legato al governatore della Puglia Michele Emiliano: un comportamento che definisce inappropriato durante una cena di lavoro e che avrebbe compromesso la sua immagine professionale, smentendo al contempo qualsiasi relazione sentimentale con lui.