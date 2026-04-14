Torna questa sera, martedì 14 aprile 2026, l’appuntamento con Belve, il programma cult di Francesca Fagnani prodotto da Fremantle e trasmesso su Rai2 dalle ore 21.20. È già la seconda puntata della stagione, e gli ospiti promettono interviste senza filtri come da tradizione.

Dopo la prima puntata che aveva visto protagoniste Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma, stasera il trio è composto da Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo. Come sempre, il programma è visibile anche in streaming su RaiPlay e Disney+, oltre che in chiaro su Rai2. E come ogni settimana, al termine delle interviste non mancano i fuori onda degli ospiti durante la sigla di chiusura, uno dei momenti più attesi dal pubblico. Da quest’anno, tra le novità della stagione, vanno in onda anche i provini di Belve, con le interviste a persone comuni.

L’intervista più attesa è senza dubbio quella a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico dell’ultimo Festival di Sanremo. Fagnani lo ha incalzato su più fronti, a partire dalla questione del suo erede: alla domanda su chi potrebbe raccogliere il suo testimone, Conti ha risposto con onestà, citando prima Stefano De Martino come nome partito forte, salvo poi precisare di sentirsi più vicino e affine a Nicola Savino. Sul passaggio di consegne a De Martino, già designato conduttore di Sanremo 2027, ha spiegato il significato del gesto fatto in diretta mondiale:

«Volevo dare forza prima di tutto a Stefano e a questo passaggio di consegne. E poi era anche un gesto di affetto.»

Non è mancato un passaggio su un eventuale ritorno di Amadeus in Rai, su cui Conti si è mostrato aperto:

«Ma perché no? È una squadra, no? Più professionisti ci sono, meglio è.»

La Fagnani ha poi toccato un tema più personale, chiedendogli se fosse vera la proposta di diventare direttore di rete in Rai, e non si è risparmiata nemmeno su una battuta circolata in rete riguardo a una presunta bisessualità del conduttore, al quale Conti ha replicato con ironia:

«Ho solo un’idea fissa in testa, ero malato di dongiovannite. Avevo due fidanzatine contemporaneamente.»

Giulia Michelini, Francesco Chiofalo e le indiscrezioni sui prossimi appuntamenti

Tra gli altri ospiti di stasera, Giulia Michelini si racconta in un’intervista che va ben oltre il personaggio di Rosy Abate che l’ha resa famosa al grande pubblico. Dal debutto giovanissimo fino ai ruoli più recenti, nel faccia a faccia con Fagnani emergono aspetti più intimi del suo percorso, legati alla maternità e alle relazioni che hanno segnato la sua vita.

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Chiude il terzetto Francesco Chiofalo, volto noto dei reality e del piccolo schermo, la cui intervista affronta non solo il successo televisivo ma soprattutto le difficoltà personali, a partire dal capitolo più delicato: il tumore al cervello per cui si è operato nel 2019. Chiofalo è anche atteso come protagonista su Amazon Prime nel reality “The Fifty”. La sua presenza a Belve avrebbe lasciato il segno anche dietro le quinte: secondo alcune indiscrezioni riportate da Fanpage, il suo piglio avrebbe divertito a tal punto la conduttrice da far ragionare il programma sull’ipotesi di un suo piccolo ruolo ricorrente nelle puntate restanti.

Guardando alle settimane successive, una delle indiscrezioni più chiacchierate riguarda Elettra Lamborghini: secondo quanto riportato dal settimanale “Chi”, l’ereditiera avrebbe accettato di sedersi di nuovo sullo sgabello di Belve, a quattro anni di distanza dalla prima ospitata nel 2022, la cui intervista non era mai andata in onda.