Nella puntata dell’8 aprile 2026 di Uomini e Donne si è parlato di Trono Over. Al centro dell’attenzione ci sono stati Cinzia Paolini e Marco, che sono stati accusati di avere un accordo. Poi sono state fatte delle confessioni bollenti su Marina e Stefano.

Cinzia Paolini e Marco accusati di essere d’accordo a Uomini e Donne, Barbara smentisce Gemma

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con Cinzia Paolini e Marco. Si è partiti con un ballo fatto nella scorsa puntata in cui la donna si è sfogata con il cavaliere sui comportamenti di Gemma Galgani e Barbara De Santi. In studio, infatti, c’è stata una discussione tra le tre donne. Cinzia ha dato della zitella a Barbara, mentre ha detto a Gemma di sembrare la sua amante gelosa. Durante la discussione non sono mancati gli interventi degli opinionisti, tutti volti a screditare la Paolini. Successivamente, si è passati al rapporto tra Cinzia e Marco. I due hanno rivelato di aver trascorso una piacevole serata insieme, che si è protratta fino alle 3 del mattino. In tale occasione, i due hanno detto di essersi scambiati baci ed effusioni romantiche, ma entrambi hanno smentito di essere andati oltre, generando un po’ di ilarità in studio.

Tra i due è apparso notevole il forte interesse del cavaliere, a fronte di un coinvolgimento un po’ più labile della donna. Il fatto che lui non sia apparso preoccupato ha spinto Gianni Sperti ad accusare i due di avere un accordo. Malgrado le critiche e i dubbi degli opinionisti, Cinzia e Marco hanno scelto di proseguire e hanno ballato insieme. Dopo tale blocco c’è stato uno scontro tra Barbara e Gemma in quanto quest’ultima ha accusato la De Santi di aver chiesto informazioni economiche su Marco a Ida Platano, che lo conosce. Barbara si è molto arrabbiata e ha preso il suo cellulare per far leggere a tutti la conversazione avuta con Ida a proposito di Marco. Nel leggere la chat, Gemma è stata smentita, in quanto non è emerso nulla di quanto detto da lei. Successivamente, poi, per Barbara è arrivato un nuovo cavaliere, che lei ha accettato di conoscere.

Marina chiede aiuto a Maria De Filippi, Simona fa rivelazioni bollenti

Marina Brochetta sta uscendo con un nuovo cavaliere di nome Giancarlo. Nel vedere l’aspetto poco avvenente dell’uomo, gli opinionisti hanno cominciato ad attaccare la dama accusandola di essere bugiarda e di non essere minimamente interessata al nuovo spasimante. A quel punto, Marina si è alzata ed è andata sulle scale accanto a Maria De Filippi implorando il suo aiuto in quanto è satura degli attacchi di Gianni e Tina. La scena è stata piuttosto surreale, sta di fatto che anche Maria ha sorriso. Ad ogni modo, Marina e Giancarlo hanno deciso di continuare a uscire.

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Poi si è passati a Stefano e Simona. Quest’ultima ha detto di aver scoperto delle cose sull’uomo e su Marina, che non erano state raccontate nella scorsa puntata, come ad esempio delle serate trascorse in camera abbracciati a fare il “gioco della seduzione”. Alla luce di questo, è apparso più chiaro il motivo per il quale tra Marina e Stefano sembrava esserci ancora qualcosa in sospeso. Simona, quindi, ha accusato i due di non essere stati del tutto sinceri, ragion per cui ha manifestato l’intenzione di interrompere la conoscenza con Stefano.