Come di consueto, ormai, a chiusura della messa in onda di una registrazione, lo staff di Uomini e Donne raggiunge alcuni protagonisti del programma per raccogliere qualche impressione a caldo fuorionda. In questa circostanza, la redazione ha avvicinato alcuni esponenti del Trono Over, ma anche Ciro Solimeno del Trono Classico. Tutti hanno fatto delle confessioni degne di nota, soprattutto Stefano, che ha detto delle cose inattese su Marina Brochetta.

Le confessioni inattese di Stefano su Marina con lo staff di UeD

Nelle ultime puntate andate in onda di Uomini e Donne si è parlato di una nuova conoscenza, ovvero, quella nata tra Stefano e Simona. I due si stanno conoscendo da poco tempo, ma tra di loro è già scattato un bacio. A rendere la situazione un po’ più complicata è la presenza, ancora ingombrante, di Marina, che fino a poco tempo fa usciva con il cavaliere. A seguito di alcune delusioni subite, la donna ha deciso di interrompere la frequentazione con l’uomo, cosa con cui lui sembrava essere d’accordo.

Nel corso della puntata di ieri, però, è emerso tutt’altro. Stefano è apparso ancora coinvolto da Marina, cosa che è stata notata anche da Simona. Durante un fuorionda con la redazione di UeD, infatti, l’uomo ha fatto delle confessioni. Il cavaliere si è detto interessato a procedere nella conoscenza con Simona, con cui si sta trovando molto bene. Al contempo, però, ha rivelato di non aver del tutto dimenticato Marina. A suo avviso, con lei c’è stata una frequentazione molto più duratura e intima, che al momento non riesce a gettarsi alle spalle. Anche Simona ha ammesso di aver intuito questa cosa, sta di fatto che si è un po’ sfogata contro Stefano, accusandolo di essere stato poco chiaro. La donna ha ammesso che, a 50 anni, sarebbe opportuno essere chiari e dire sin da subito cosa si voglia. Se lui ammettesse con lei di nutrire ancora un interesse con Marina, cosa che ha confessato solo durante uno sfogo con la redazione, lei potrebbe decidere autonomamente se continuare questa conoscenza o porvi fine.

Lo sfogo di Gemma Galgani e le considerazioni di Ciro Solimeno

Un’altra situazione piuttosto intricata, che nelle prossime puntate di Uomini e Donne genererà un certo sgomento, è quella nata tra Gemma Galgani e Antonio, che prima usciva con Cinzia Paolini. Sempre nel corso di un fuorionda a UeD, la veterana del programma si è sfogata ammettendo di essere rimasta un po’ male nel notare una certa freddezza da parte di Antonio in puntata. Il comportamento del cavaliere è andato in contrasto con l’entusiasmo che lui stesso aveva mostrato a Gemma durante le loro chiacchierate e le loro uscite. La donna, dunque, ha ammesso di essere un po’ giù di corda. Ad ogni modo, la sera stessa sarebbe uscita a cena con il cavaliere, dunque, non resta che attendere le prossime puntate di UeD per scoprire se tra di loro ci sarà stato un chiarimento oppure no.

Passando al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno ha commentato le reazioni di Martina Calabrò e di Elisa Leonardi avute nel corso dell’ultima puntata. In merito alla prima, il tronista ha ammesso di essere riuscito finalmente a ritrovare la serenità con lei, ragion per cui è molto felice di come stiano andando le cose. Su Elisa, invece, ha detto che la ragazza fosse arrivata in puntata già prevenuta nei suoi confronti in quanto, molto probabilmente, aveva già scoperto dell’esterna con Martina al concerto di Gigi D’Alessio mediante i social. Questo, dunque, l’ha spinta ad irrigidirsi nei suoi confronti, reazione che Ciro si aspettava, ma sperava di riuscire a gestire, cosa che non è accaduta.