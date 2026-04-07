Martedì 7 aprile 2026 è tornato in onda Uomini e Donne con il continuo della registrazione iniziata venerdì scorso. Al centro dell’attenzione ci sono stati sia protagonisti del Trono Over, sia di quello Classico e, in entrambi i contesti, non sono mancate le discussioni accese.

Lite tra Gemma Galgani e Cinzia Paolini a Uomini e Donne, nuove conoscenze per la torinese

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una lite accesa tra Gemma Galgani e Cinzia Paolini. Maria De Filippi è partita da un fuori onda della scorsa puntata in cui Cinzia stava parlando con Antonio, con il quale usciva fino a poco tempo prima. Durante la chiacchierata, però, si è intromessa Gemma, la quale ha avviato una conoscenza con il cavaliere, dunque, è apparsa un po’ infastidita nel vedere i due parlare insieme. In studio, poi, tra le due donne c’è stata una discussione piuttosto accesa durante la quale le due non hanno esitato a palesare tutto il loro disprezzo reciproco.

Passando alla frequentazione tra Antonio e Gemma, i due hanno manifestato la volontà di continuare a conoscersi, anche se il cavaliere non ha convinto molto i presenti, specie nel momento in cui per Gemma è arrivato un nuovo cavaliere, e lui non è apparso particolarmente rammaricato della cosa. Gemma, dunque, ha accolto Silvano, un signore piuttosto timido, che si è detto intenzionato ad intraprendere una conoscenza con la dama. Lei ha deciso di tenerlo, ma Tina Cipollari l’ha accusata di prenderlo solo in giro in quanto non interessata a lui. A riprova di ciò, la Galgani ha deciso di ballare con Antonio e non con il nuovo arrivato.

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Stefano volta pagina con Simona, Marina si intromette e fa uno show

Stefano ha iniziato ad uscire con Simona e tra i due c’è stato anche un bacio. Sulla questione è intervenuta anche Marina, che fino a poco tempo prima usciva con il cavaliere. La donna ha detto di aver telefonato a Stefano per parlare di quella che è stata la loro conoscenza e per chiedergli anche del bacio con Simona. Tra le due donne è nata una discussione in quanto Simona ha criticato il comportamento di Marina e le ha dato anche della bugiarda e dell’oca giuliva, cosa che ha fatto sbottare la Brochetta. Gli opinionisti non hanno potuto fare a meno di intervenire per accusare Marina di essere solo gelosa e lo studio è scoppiato in un caloroso applauso per i due. La donna si è difesa dicendo che se avesse realmente voluto Stefano, sicuramente ci sarebbe riuscita.

Tornando alla conoscenza tra Stefano e Simona, il cavaliere ha ammesso di essere rimasto piacevolmente colpito dal bacio con la donna. Anche su questo, però, è intervenuta Marina, la quale ha detto che al telefono lui le avesse dato una versione differente del racconto. Nello specifico, a lei avrebbe raccontato di non essere stato lui a prendere l’iniziativa, ma di essersi un po’ trovato nella circostanza. Nonostante i tentativi della donna di rovinare questa conoscenza, Stefano e Simona sono apparsi molto complici e desiderosi di andare avanti.

Ecco perché Marina ha deciso di chiamare Stefano! #UominieDonne pic.twitter.com/2QN8hcDvID — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 7, 2026

Ciro Solimeno bacia entrambe le corteggiatrici e scoppia il caos

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha portato in esterna Elisa Leonardi, la quale ha voluto far conoscere al tronista le sue migliori amiche. La ragazza ha spiegato che, con questo gesto, ha voluto dare una grande dimostrazione di interesse a Ciro, in quanto l’ha introdotto nella sua quotidianità. Al termine dell’esterna, poi, i due hanno parlato di progetti futuri. Ciro ha chiesto ad Elisa se fosse disposta a trasferirsi per amore, e lei ha acconsentito. Alla fine, poi, tra i due c’è stato un bacio. In studio Solimeno ha ammesso di essere rimasto molto contento dell’esterna, anche se continua a pensare che Elisa si freni parecchio nei suoi confronti. Lei ha negato, così tra i due c’è stato un piccolo battibecco, che poi è degenerato quando la ragazza ha visto l’esterna del tronista con Martina Calabrò.

Ciro ha sorpreso Martina portandola al concerto di Gigi D’Alessio, rendendo la corteggiatrice contentissima. Al termine dell’esterna, anche tra di loro è scattato un bacio molto passionale. In studio Elisa si è arrabbiata accusando Ciro di non fare mai passi nei suoi confronti, ma lui ha provato a giustificarsi. La premura che Ciro ha avuto nei riguardi della Leonardi nel darle spiegazioni ha infastidito Martina, la quale ha detto che dopo la loro esterna Ciro non dovrebbe giustificarsi di nulla. In conclusione il tronista ha voluto ballare con Martina, fomentando ulteriormente il disappunto di Elisa.